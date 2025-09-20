¿A qué hora juega Internacional vs. Gremio y dónde ver clásico 'GRE-NAL' con Erick Noriega?

Por la fecha número 23 del Brasileirao, no te pierdas el partido entre Internacional vs. Gremio por una nueva edición del clásico 'GREN-AL' de Porto Alegre, este domingo 21 de septiembre en el Estadio Beira-Rio. A continuación te brindamos el horario y canal de transmisión para que puedas ver el emocionante encuentro con la participación del peruano Erick Noriega.

¿A qué hora juega Internacional vs. Gremio?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 14.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.30 horas

Bolivia y Venezuela: 16.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 17.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Internacional vs. Gremio?

La transmisión del partido entre Internacional vs. Gremio con Erick Noriega por el Brasileirao estará a cargo de Globo TV y Premiere para todo el territorio brasileño. Asimismo, en caso seas de Perú y quieras seguir el compromiso del ex Alianza Lima, podrás hacerlo totalmente online mediante L1 MAX Móvil si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Internacional vs. Gremio: posibles alineaciones

Internacional : Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitao, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Johan Carbonero, Alan Patrick; Ricardo Mathias. DT: Roger Machado.

: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitao, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Johan Carbonero, Alan Patrick; Ricardo Mathias. Roger Machado. Gremio: Tiago Volpi; Joao Pedro, Erick Noriega, Walter Kannermann, Marlon; Gustavo Cuéllar, Dodi, Arthur, Franco Cristaldo; Alysson, Martin Braithwaite. DT: Mano Menezes.

Erick Noriega se ha ganado la titularidad en Gremio.

¿Cómo llegan Internacional y Gremio?

Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, Internacional se ha centrado netamente en el Brasileirao, aunque tampoco le va del todo bien debido a que de sus últimos cinco partidos ha ganado dos y perdido tres. De momento, el 'Colorado' se ubica en la décimo segunda casilla del campeonato. Por su parte, Gremio fue eliminado hace dos meses de la Copa Sudamericana y ha tenido más tiempo de concentrarse únicamente en el campeonato doméstico, pero tampoco lo ha conseguido y se ubica décimo cuarto, habiendo ganado solo uno de sus últimos cinco compromisos.