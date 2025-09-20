Internacional vs. Gremio EN VIVO: hora y dónde ver a Erick Noriega por el Brasileirao

Llegó el momento de ver el 'Clásico Gaúcho'. Internacional vs. Gremio serán los protagonistas de un vital partido por la fecha 24 del Brasileirao 2025 desde el Estadio Beira-Río de Porto Alegre a partir de las 17:30 horas de Brasil (15:30 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Globo TV, Premiere y L1 MAX Móvil. Entérate de todo lo relacionado al cotejo.

¿A qué hora juega Internacional vs. Gremio?

El 'Colorado' y el 'Tricolor Gaucho' se enfrentan en una nueva edición del clásico 'Grenal' por la Serie A brasileña está pactado para dar inicio a las 17:30 horas local (15:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del histórico duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 14:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 15:30 horas

Bolivia, Venezuela: 16:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 16:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:30 horas

¿Dónde ver Internacional vs. Gremio EN VIVO?

Si no quieres perderte ningún detalle del compromiso entre Internacional vs. Gremio, con la presencia de Erick Noriega en el cuadro visitante, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Globo TV y Premiere solamente en territorio brasileño. Asimismo, L1 MAX Móvil pasará las incidencias de la contienda vía streaming en Perú.

Internacional vs. Gremio pronóstico: cuánto paga en apuestas

Este tipo de enfrentamientos suelen ser de pronóstico reservado, pues la actualidad de ambos equipos no es un factor importante por ser un clásico. Sin embargo, Inter de Porto Alegre es considerado como favorito para vencer a Gremio en condición de local. Repasa cuales son las cuotas que le han dado algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Internacional Empate Gremio Betsson 1.85 3.45 4.10 Bet365 1.90 3.50 4.10 Betano 1.93 3.55 4.45 Te Apuesto 1.84 3.29 4.12 Apuesta Total 1.93 3.40 4.20 Meridianbet 1.89 3.48 4.37

Internacional vs. Gremio: posibles alineaciones

Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitao, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Johan Carbonero, Alan Patrick; Ricardo Mathias. DT: Roger Machado.

Gremio: Tiago Volpi; Joao Pedro, Erick Noriega, Walter Kannermann, Marlon; Gustavo Cuéllar, Dodi, Arthur, Franco Cristaldo; Alysson, Martin Braithwaite. DT: Mano Menezes.

Internacional: últimos resultados

Palmeiras 4-1 Internacional | fecha 23 Brasileirao 2025

Internacional 2-1 Fortaleza | fecha 22 Brasileirao 2025

cruzeiro 2-1 Internacional | fecha 21 Brasileirao 2025

Internacional 0-2 Flamengo | octavos de final vuelta Copa Libertadores 2025

Internacional 1-3 Flamengo | fecha 20 Brasileirao 2025

Gremio: últimos resultados

Gremio 0-1 Mirassol | fecha 23 Brasileirao 2025

Flamengo 1-1 Gremio | fecha 22 Brasileirao 2025

Gremio 0-0 Ceará | fecha 21 Brasileirao 2025

Atlético Mineiro 1-3 Gremio | fecha 20 Brasileirao 2025

Gremio 0-1 Sport Recife | fecha 19 Brasileirao 2025

Internacional vs. Gremio: historial

Ambos equipos se han visto las caras en 447 ocasiones en todas las competiciones y amistosos, con un historial favorable para Inter de Porto Alegre con 165 victoria sobre las 141 de Gremio. Además, se han registrado 141 choques empatados. Revisa los últimos resultados entre sí.

Gremio 1-1 Internacional | Brasileirao 2025

Internacional 1-1 Gremio | Torneo Gaúcho 2025

Gremio 0-2 Internacional | Torneo Gaúcho 2025

Gremio 1-1 Internacional | Torneo Gaúcho 2025

Internacional 1-0 Gremio | Brasileirao 2024

¿En dónde juega Internacional vs. Gremio?

El escenario donde Inter de Porto Alegre recibirá a Gremio por la vigésimo cuarta jornada del Brasileirao Serie A 2025 será el Estadio Beira-Río, recinto deportivo ubicado en la ciudad brasileña de Porto Alegre y que cuenta con una capacidad total para 50 mil 842 espectadores.