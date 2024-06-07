- Hoy:
Canal confirmado para ver a Erick Noriega con Gremio y los partidos del Brasileirao en Perú
Erick Noriega se convirtió en refuerzo del Gremio de Porto Alegre y sus partidos, así como todo el Brasileirao, podrán ser vistos en Perú. Conoce el canal donde podrás seguirlo.
El Brasileirao tendrá a otro representante peruano en sus filas este 2025. Hablamos de Erick Noriega, quien se convirtió en el flamante fichaje de Gremio de Porto Alegre. Esta noticia ha hecho que los seguidores del 'Samurai' quieran saber dónde se pueden ver sus partidos EN VIVO, así como todo el campeonato brasileño en el país incaico. Conoce en esta nota todos los detalles.
Canal confirmado para ver a Erick Noriega con Gremio y el Brasileirao 2025 en Perú
Si no quieres perderte las actuaciones de Erick Noriega (Gremio) y André Carrillo (Corinthians) en la Serie A de Brasil (Primera División), es preciso señalar que podrás seguirlo EN DIRECTO a través del canal L1 MAX y el aplicativo L1 Play en Perú. Además, algunos encuentros seleccionados serán emitidos vía streaming por el canal de Youtube de Fanatiz.
L1 MAX transmite el Brasileirao desde el 2024
L1 MAX anunció en junio del 2024 que transmitirán el campeonato brasileño en su señal y ya llevan un año haciéndolo sin interrupción. "Desde este domingo y hasta el final del campeonato, lo mejor de la Primera División del Brasileirao, una de las ligas de fútbol más prestigiosas del mundo, llega en vivo a la pantalla de L1 MAX", indicó el canal en su misiva.
¿Qué partidos de Brasileirao transmitirá L1 MAX EN VIVO?
De acuerdo a lo que señaló la casa televisora del fútbol peruano, cada semana se dará a conocer que compromisos serán transmitidos EN VIVO con narración en español a través de las distintas cable operadoras en la que está afiliado, mientras que los que no se verán por TV, si se podrán disfrutar por la plataforma de streaming L1 Play en idioma portugués.
¿Dónde puedes ver el Brasileirao 2025 por L1 MAX?
Si además de seguir todas las emociones de la Primera División Peruana, quieres ver el Brasileirao 2025 por L1 MAX, necesitas tener los siguientes cable operadores: DirecTV, Best Cable y Claro TV. Conoce la guía de canales en los que está ubicado esta casa televisora en cada una de las empresas en la que aparece en su programación.
- DirecTV: canales 604 y 1604 HD
- Best Cable: canal 12
- Claro TV: canales 61 y 528 HD
