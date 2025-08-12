DT de Corinthians confirma diagnóstico de André Carrillo y en Brasil anuncian a su reemplazo

Las malas noticias siguen llegando a Corinthians tras pasar por un complejo momento en el Brasileirao y aunque clasificó a los cuartos de la Copa Brasil, el club y la afición se encuentran preocupados porque el cuadro de Dorival Junior tiene dos bajas importantes; la de André Carrillo y Memphis Depay.

A poco de asumir encuentros decisivos en ambas competencias brasileñas, el estratega del 'Timao' habló en conferencia de prensa para aclarar cuál es el estado de sus dos figuras, quienes se lesionaron la pasada semana y tardarán en reincorporarse al elenco 'blanco'.

"Memphis (estará) fuera por al menos un mes, y Carrillo ya no debería tenerlo para fin de año", expresó Dorival Junior, entrenador de Corinthians, confirmando que el regreso del atacante peruano no se dará hasta finales de este 2025, es decir, se perderá el resto de la temporada y los partidos de la selección peruana en la última fecha de las Eliminatorias 2026.

En Brasil anuncian al reemplazo de André Carrillo

Con el panorama claro sobre el estado de André Carrillo tras ser operado por la lesión que padeció a los ligamentos en el tobillo, se conoció que el técnico de Corinthians, junto a Fabinho Soldado (parte de la gestión deportiva), buscarán al jugador que pueda sustituir a André Carrillo.

"El mercado de fichajes está abierto hasta el 12 de septiembre, lo que le da al 'Timao' tiempo de sobra para analizar, investigar y fichar a un jugador para este puesto. Dorival solicitó algunos nombres a Fabinho Soldado, quien, como se mencionó, sigue trabajando entre bastidores", se lee en TVFoco.