Desde Brasil revelan el futuro de Carrillo tras lesionarse en Corinthians: "Es probable que..."

André Carrillo se lesionó en Corinthians durante el Brasileirao, por lo que el club decidió cuál será su futuro profesional. ¿Lo venderán?

Francisco Esteves
André Carrillo y una durísima noticia en Corinthians.
Hace poco se confirmó la dura lesión que presentó André Carrillo en la pasada fecha del Brasileirao, durante la victoria de Corinthians 2-0 sobre Palmeiras. Ante ello, desde Brasil se dio a conocer cuál fue la firme decisión que tomó el 'Timao' sobre el futuro de nuestro compatriota, quien será una dura baja por varios meses tanto para el club como la selección peruana en Eliminatorias.

El portal Meu Timao, especializado en todo tipo de información sobre el cuadro que dirige Dorival Júnior, indicó que 'La Culebra' fue sometido a una cirugía para reparar su lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. La intervención quirúrgica se llevó a cabo durante la mañana de este sábado 9 de agosto y salió de forma exitosa. Sin embargo, no todo es bueno para el futbolista incaico.

"Aunque el Corinthians no ha anunciado una fecha exacta, la médica deportiva Flávia Magalhães predice que el jugador estará de baja al menos tres meses. Dado que requiere cirugía, es probable que la lesión de ligamentos sea grave. Magalhães explica que, para las actividades competitivas, el período podría extenderse a seis meses, dependiendo de la recuperación del atleta", indicó el mencionado medio.

Ante esta noticia, Corinthians ha decidido darle reposo por este tiempo a André Carrillo y esperarlo hasta que vuelva a entrenar con el plantel de forma regular. Es decir, le está brindando todo el respaldo necesario para que 'La Culebra' vuelva a la acción, esto debido a que el hombre de la selección peruana ha mostrado ser una pieza clave para la institución brasileña.

André Carrillo también será una dura baja en la selección peruana.

¿Cuál es el valor de André Carrillo?

Actualmente, André Carrillo tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos de toda su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 12 millones de euros que llegó a costar en el 2012 cuando jugaba para Sporting de Lisboa, en Portugal.

