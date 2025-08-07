Prensa de Brasil dio tajante opinión sobre André Carrillo tras lesión con Corinthians: "Fue..."

André Carrillo volvió a ser titular con Corinthians en la victoria por 2-0 ante Palmeiras, resultado que selló su pase a los cuartos de final de la Copa de Brasil. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que la ‘Culebra’ sufrió un fuerte golpe que lo obligó a dejar el campo a los 52 minutos. Ante esta situación, la prensa brasileña no tardó en pronunciarse sobre el atacante nacional.

Uno de los primeros medios en pronunciarse sobre la lesión de Carrillo fue el portal brasileño 'Meu Timão', que, mientras analizaba el desarrollo del partido, lamentó las bajas sufridas por Corinthians, ya que los futbolistas Memphis Depay y Yuri Alberto también salieron lesionados.

En esa línea, destacaron especialmente el caso de André Carrillo, subrayando que el peruano necesitó una camilla para abandonar el campo, a diferencia de sus compañeros, quienes salieron por sus propios medios.

"El peruano cayó al suelo tras una falta de Agustín Giay y abandonó el campo para ser sustituido por Breno Bidon. Si bien Memphis pudo salir del campo, la situación fue diferente con Carrillo, quien necesitó una camilla", mencionaron en su nota web.

Portal brasileño lamentó la lesión de André Carillo.

Por su parte, el diario brasileño 'Estado de Minas' evitó referirse a la lesión de André Carrillo y optó por resaltar su destacado rendimiento en el campo. Elogiaron sus cualidades defensivas y que fue el encargado de mover los hilos del equipo con su gran distribución de juego, otorgándole una calificación de 7 puntos.

"Fue el maestro en la cancha. Se lanzó frente al balón para bloquear un disparo De Piquerez y distribuyó el juego con calma e inteligencia. Salió al inicio del segundo tiempo", destacaron en su publicación.

Prensa de Brasil elogió la actuación de André Carillo con Corinthians.

André Carillo celebró la clasificación de Corinthians

Aunque hasta el momento se desconoce con exactitud el estado de salud del jugador nacional, surgió una noticia alentadora: el propio André Carrillo publicó en sus historias de Instagram imágenes de la celebración junto a sus compañeros tras la clasificación ante Palmeiras.

En los videos se puede ver al futbolista visiblemente emocionado, saltando junto al resto del plantel. Por ello, se espera que su lesión no sea de gravedad y que pronto pueda volver a los terrenos de juego.

André Carillo continúa destacando en Corinthians

André Carrillo logró consolidarse como titular en Corinthians a lo largo de la temporada, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema de su entrenador, Dorival Júnior, al ser el encargado de manejar los hilos del equipo en el mediocampo. La 'Culebra' ha mostrado uno de sus mejores niveles con el 'Timao', disputando 41 partidos, anotando 3 goles y brindando 2 asistencias.