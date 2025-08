Corinthians de André Carrillo podría recibir una drástica sanción de la FIFA por este motivo

Corinthians no tiene una excelente actualidad en el Campeonato Brasileño de Serie A, ya que marcha en la posición 12 y a 15 puntos del líder, Flamengo. No obstante, esta no sería su única mala noticia, ya que en unos días podría recibir una fuerte sanción de la FIFA si no cumple con una dura medida.

Según informó el periodista argentino César Merlo, Corinthians, el equipo del futbolista peruano André Carrillo, podría enfrentar una dura sanción por parte de la FIFA.

Esto tiene una razón y motivo: se debe a que el club paulista mantiene una deuda con el club mexicano Santos Laguna por el fichaje del defensor ecuatoriano Félix Torres.

Corinthians de André Carrillo podría recibir una drástica sanción de la FIFA por incumplimiento de pagos.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) respaldó la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y advirtió que si el Corinthians no realiza el pago de la deuda de 6,145,000 dólares antes del 11 de agosto a las 23:59 horas, podría enfrentar graves consecuencias.

La sanción que recibiría el equipo de Carrillo, Corinthians, es que no podrá fichar o registrar nuevos jugadores a partir del día siguiente, es decir, el 12 de agosto de 2025.

La situación que atraviesa Corinthians se debe a que a inicios del 2024, el ecuatoriano Félix Torres fue adquirido por US$6,5 millones, pero el cuadro paulista solo pagó los US$2 millones de anticipo acordados en el contrato. Las cinco cuotas restantes, la primera de las cuales vencía en mayo de 2024, no se pagaron, lo que provocó el traspaso del Santos Laguna a la FIFA.

Es importante mencionar que la directiva del 'Timao' tiene que buscar la manera de pagar este millonario monto, sino se complicará más en su situación deportiva y ahora financiera. Por último, los dirigidos por Dorival Júnior podrían quedar fuera del mercado de pases en un torneo donde los otros brasileños fichan jugadores de alto nivel.