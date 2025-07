André Carrillo reveló oferta de un club campeón de la Copa Libertadores: "Me ofreció el doble"

André Carrillo es una de las principales estrellas del Corinthians y, previo a su duelo por la jornada 16 del Brasileirao Serie A, reveló que el dos veces campeón de la Copa Libertadores, Cruzeiro, ofertó el doble de dinero de lo que alguna vez dio su actual equipo. Esta inédita información fue revelada a un portal de Brasil.

Globo, uno de los medios más importantes de tierras brasileñas, tuvo una entrevista con el seleccionado nacional André Carrillo y le consultaron sobre una información y querían validarlo desde su propia voz: la oferta de Cruzeiro al ahora atacante de Corinthians.

"Cuando ya tenía todo acordado con el Corinthians, estaba en camino, en el aeropuerto, Cruzeiro me contactó y me ofreció el doble de lo que me había ofrecido el Corinthians. Ya había dado mi palabra y ahora soy hincha del Corinthians", dijo de forma contundente.

André Carrillo pudo ser jugador de Cruzeiro mientras negociaba con Corinthians.

A su vez, no dudó en dejar en claro que hoy se siente un fanático más del equipo en el que comparte plantilla junto a la estrella holandesa Depay, Talles Magno, Garro y otros más. "No me conmovió, no temblé, nada. Estoy feliz aquí", continuó.

No cabe duda de que esta nueva revelación generará que los seguidores del Corinthians quieran más a André Carrillo por el amor que les brinda y, además, por el gran juego que demuestra en la cancha al disputar un balón.

Cabe destacar que Carrillo llegó gratis a Corinthians procedente del Al Quadisiya Al Khubar de Arabia Saudita y firmó un contrato hasta diciembre de 2026. Su valor de mercado es de 950 mil euros y actualmente tiene 34 años.