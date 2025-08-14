FIFA demandó a DT de Palmeiras, Abel Ferreira, y tomó decisión a poco de jugar con Universitario

Universitario de Deportes está próximo a recibir a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Como antesala a este encuentro, la FIFA impactó a millones de hinchas al notificar sobre la demanda hacia el DT del 'Verdao', Abel Ferreira, ¿Qué pasó y qué determinaron con el estratega a poco del choque ante los 'merengues'?

FIFA demandó a DT de Palmeiras, Abel Ferreira

En abril del 2024, el club Al Sadd de Qatar tenía un precontrato con Abel Ferreira para que asuma las riendas del club. Sin embargo, el estratega no terminó llegando a un acuerdo con la qataríes, ya que decidió inclinarse por el reto que le ofrecía Palmeiras de Brasil.

Ante ello, Al Sadd lo demandó ante la FIFA y el ente del fútbol mundial hizo lo propio contra el estratega portugués. De esta manera, Abel Ferreira tuvo que interceder legalmente y defenderse ante el pago de 5 millones de euros que exigía el elenco qatarí.

Abel Ferreira estuvo cerca de ser DT de Al Sadd de Qatar.

Demanda de FIFA contra Abel Ferreira llegó a su fin

A poco del partido ante Universitario, la FIFA le notificó a Abel Ferreira que tras llegar a un acuerdo entre Palmeiras, Al Sadd y el mismo DT, la demanda ha quedado nula para calma del estratega. De esta manera, el técnico no será sancionado ni el mismo elenco brasileño.

"Palmeiras y Abel Ferreira llegan a un acuerdo con el Al Sadd, poniendo fin a la demanda de la FIFA contra el técnico portugués, alegando incumplimiento del precontrato para dirigir al equipo en 2024. Sin pagos e involucrando el porcentaje de los derechos económicos de Giovani", informó el reconocido medio A Bola de Brasil.

DT de Palmeiras, Abel Ferreira, quedó libre de la demanda de la FIFA contra su persona.

Presidente de Brasil defiende a DT de Palmeiras

Este hecho repercutió en todo Brasil, y más aún con las críticas que viene recibiendo Abel Ferreira por los últimos resultados de Palmeiras. De hecho, el mismo presidente de esta nación, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció para sacar cara por el estratega portugués.

"Es el entrenador que más títulos ha ganado con el club. Perdió contra el Corinthians, y la afición lo llamó 'burro' y le dijo que fuera a ese lugar, ¡Es como en la política!", expresó.