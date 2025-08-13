- Hoy:
La publicación de Universitario tras el gran triunfo de Alianza Lima ante la U. Católica
Alianza Lima puso un pie en los cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer a la U. Católica de Ecuador, mientras Universitario subió una publicación.
Alianza Lima venció a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Tras ello, Universitario de Deportes captó la atención de los hinchas con una reciente publicación en sus redes sociales.
El elenco crema, que disputará este jueves el encuentro de ida de los octavos de la Copa Libertadores, no dudó en compartir una importante publicación, poco después del pitazo final del árbitro del partido en Matute que dejó al equipo de Néstor Gorosito con un pie en la siguiente instancia del Torneo de la Conmebol. ¿Qué subió?
Universitario de Deportes captó la atención en sus redes sociales
De acuerdo a sus recientes publicaciones vía redes sociales, el club merengue dio un anuncio que tiene que ver con las entradas para el compromiso por Copa Libertadores frente a Palmeiras de Brasil en el Estadio Monumental de Ate.
“Más juntos que nunca. Alentemos juntos al más grande en esta nueva final. Último lote de entradas para todas las tribunas disponible aquí”, indicó la ‘U’. Un anuncio que se da a horas del trascendental enfrentamiento frente al elenco brasileño.
Aunque su post no guarda relación con el encuentro que sostuvo Alianza Lima por la Copa Sudamericana, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los cibernautas, quienes están pendientes de todo el contenido que el conjunto crema sube a sus redes sociales, esta vez poco después de finalizado el partido del ‘compadre’.
