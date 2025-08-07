André Carrillo sufrió fuerte lesión en Corinthians y será operado: ¿Cuál es el diagnóstico?

André Carrillo había anotado su primer gol en el Brasileirao Serie A, pero una mala noticia opacará su gran momento, ya que Corinthians informó que el jugador peruano ha sufrido una dura lesión tras jugar el partido contra Palmeiras por la Copa Brasil, en donde no logró culminar el encuentro.

Según informó la página oficial del Corinthians, André Carrillo sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. Además, será sometido a una operación en los próximos días.

Foto: Corinthians

Su fecha de retorno aún no se sabe oficialmente, pero se perderá duelos por el campeonato local y podría no disputar las dos últimas fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Esta lesión se da luego de que Carrillo chocara muy fuerte con Agustín Giay, defensa del Palmeiras. André no cayó de la mejor manera tras el impacto, por lo que tuvo que ser retirado en camilla de la contienda, generando un cambio en las transiciones ofensivas del ‘Timao’ en el desarrollo del partido.

DT de Corinthians sobre la lesión de André Carrillo

Dorival Júnior, técnico de André Carrillo en Corinthians, habló sobre la lesión que aqueja al peruano junto con la del holandés Memphis Depay en la conferencia de prensa.

"Todavía es pronto para decir algo, pero Memphis seguramente tuvo un problema un poco más complejo. Carrillo estuvo lastimado, y creo que fue una lesión en ese momento; no podía mover la pierna, si no recuerdo mal, y se cayó encima", afirmó.