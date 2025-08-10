- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
André Carrillo recibe terrible noticia en Corinthians tras lesión: "Echaron..."
¡No va más! André Carrillo no imaginó conocer inesperada noticia en medio de su lesión que lo aleja de la temporada con Corinthians.
André Carrillo es para muchos hinchas uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque. Ahora, con camiseta de Corinthians, recuperó un buen momento futbolístico; sin embargo, tendrá una pausa debido a su lesión. En medio de esta situación, una inesperada noticia se dio a conocer desde tierras brasileñas.
Cabe recordar que la ‘Culebra’ salió sentido en el partido ante Palmeiras por la Copa de Brasil días atrás, sin imaginar que se mantendrá alejado de las canchas hasta que termine su recuperación. Como era de esperarse, esto generó la preocupación de los hinchas del ‘Timao’.
¿Qué noticia conocieron los hinchas de Corinthians?
Resulta que los socios del Corinthians echaron definitivamente a su presidente Augusto Melo, quien fue acusado de corrupción. Previo a esta drástica medida ya había sido suspendido provisoriamente por el Consejo Deliberativo al demostrarse irregularidades probadas por la Policía Civil de San Pablo, según informó TyC Sports.Augusto Melo no va más al frente de Corinthians
En medio del momento regular del equipo y la fuerte lesión de André Carrillo, el club atraviesa por un complicado momento a nivel institucional, lo que ha causado revuelo en la hinchada del ‘Timao’ que esperan soluciones rápidas.
“En la Asamblea General, 1413 asociados votaron a favor de la destitución (69%), mientras que 620 se pronunciaron en contra. Melo había sido retirado de su puesto hace unos meses tras denuncias por anomalías en un contrato con la casa de apuestas digital Vai de Bet, principal patrocinador del Timao en 2024. Una parte de los fondos habrían sido desviados hacia una entidad relacionada con Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil”, indicó el mencionado medio.
Próximo partido de Corinthians
Luego de su victoria sobre Palmeiras por la Copa de Brasil, Corinthians de André Carrillo enfrentará a Juventude por el Brasileirao, este lunes 11 de agosto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90