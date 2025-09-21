Erick Noriega rompe en llanto tras cometer dos penales en el primer tiempo en contra de Gremio

Erick Noriega recibió la confianza de Mano Menezes para el clásico de Porto Alegre entre Internacional y Gremio. El volante peruano inició el cotejo con toda la ilusión de sacar un gran marcador, pero terminó teniendo un partido para el olvido al ocasionar dos penales en contra de su club.

El primero de todos fue sobre los 21 minutos, lo que ocasionó el 1-0 a favor de Inter en el Estadio José Pinheiro Borda. Esto fue un duro golpe para nuestro compatriota, pero que se logró reponer tras el empate de Carlos Vinicius a los 29'.

Cuando todo estaba igualado, sobre los descuentos del primer tiempo el VAR llamó al árbitro principal por una mano de Erick Noriega en el área. El jugador peruano extendió la extremidad y desvió el esférico para lamento de todo Gremio. En plena observación del juez en las pantallas oficiales, el ex Alianza Lima no pudo contener las lágrimas.

Las lágrimas eran de rabia e impotencia por ver cómo complicaba el panorama para Gremio en este choque ante Internacional. Pese al apoyo de sus compañeros, Noriega quiso estar solo y lanzar fuertes frases para desfogar toda su furia. Finalmente se cobró la pena máxima e Inter se puso adelante en el marcador.

Gremio encontró el empate parcial

Para calma de Erick Noriega, cuando se esperaba que todo se iba a concluir con el triunfo parcial de Inter, apareción André Henrique sobre los 8 minutos de adición y selló el 2-2 para generar la euforia en todo el cuadro Tricolor. Un primer tiempo de mucha emoción que tuvo de protagonista a nuestro compatriota.