DT de Gremio lanzó firme comentario sobre los penales que sancionaron a Erick Noriega: "Fue..."

Gremio e Internacional se enfrentaron por la fecha 24 del Brasileirao, dejando al equipo de Erick Noriega con el triunfo por 3-2 en un partido lleno de emociones de principio a fin. Tras el encuentro disputado en el Estadio Beira-Río, el entrenador Mano Menezes se pronunció en conferencia de prensa.

El técnico brasileño analizó lo que fue el cotejo en condición de visita, el cual pudo terminar de otra manera tras los penales sancionados al ‘Samurái’ en el primer tiempo. Sin embargo, el cuadro tricolor supo aprovechar las que tuvo y así pudo quedarse con la victoria que ya parecía perdida luego que el árbitro pitó un tercero que fue errado por los locales.

¿Qué dijo el DT de Gremio, Mano Menezes tras el partido ante Internacional?

“Celebremos la victoria; es innegable, tal como fue. Al salir, tenía miedo de que el árbitro pitara otro penal. A Gremio no le pitaron un penal en la primera parte, fue mucho más claro que los de hoy. Vean cómo cambia la historia de la competición. Vean cómo cambia la vida de los profesionales. Necesitamos tomarlo con más seriedad”, dijo.

En esa línea, se refirió con detalle lo que fue el primer penal sancionado a Erick Noriega, quien intentó evitar la llegada peligrosa del rival. Pese a ello, resaltó que fueron los justos ganadores.

“La expulsión fue correcta, el último penal también, pero todos vieron que el primero dobló las piernas mucho antes de ser tocado. Luego hubo un toque; en cámara lenta, todo es agresión. No es así. Hoy ganamos porque jugamos bien. Pero a veces no podemos revertir la situación”, agregó.

Así fue uno de los penales que sancionaron a Erick Noriega

(Video: Premiere)

¿Cuándo es el próximo partido de Gremio por el Brasileirao?

Luego del triunfo sobre Internacional en el Estadio Beira-Río, Gremio de Erick Noriega tendrá un nuevo reto en el Brasileirao cuando enfrente a Botafogo por la fecha 25, este miércoles 24 de septiembre.