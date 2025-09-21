¡Se reivindicó! Erick Noriega dio espectacular pase que terminó en gol del triunfo de Gremio

Gremio e Internacional se enfrentaron por la fecha 23 del Brasileirao desde el Estadio Beira-Rio, siendo Erick Noriega protagonista en la cancha. Y es que el zaguero peruano generó muchas emociones en los hinchas del cuadro tricolor luego de haber generado dos penales en contra, lo que provocó sus lágrimas, para después tener participación en el 3-2 a favor.

El ‘Samurái’, quien inició de titular, tuvo gran aporte en el juego de su equipo, pero desafortunadamente el árbitro cobró los dos penales provocados por él durante el primer tiempo, que terminaron en goles de Alan Patrick. Sin embargo, lograron irse al descanso igualados en el marcador, hasta que en la etapa complementaria llegó el tercero de la victoria.

Erick Noriega y su gran partido con Gremio frente a Internacional

Transcurría el minuto 62 cuando Internacional tuvo un córner. Erick Noriega se ubicó bien en el área y supo cortar el peligro con un gran pase hacia adelante para el contragolpe de Gremio a través de Alysson, quien recibió el pase de su otro compañero para correr y superar a la defensa rival.

Dentro del área sacó el remate inatajable para el guardameta Sergio Rochet que no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco, mientras la alegría se desató en el elenco tricolor. Como era de esperarse, las diversas reacciones no tardaron en aparecer, pues se estaba viviendo un clásico lleno de emociones.

El ex defensa de Alianza Lima inició una nueva historia en Brasil con camiseta de Gremio. En sus primeros partidos va dejando buenas impresiones, ganando experiencia en la cancha, mientras los hinchas comienzan a ilusionarse con el futuro.