Erick Noriega recibe dura calificación de medio brasileño tras cometer dos penales: "Un..."

Gremio derrotó a Internacional en el Estadio Beira-Río, en un partido válido por la jornada 24 del Brasileirao, el cual tuvo muchas emociones de principio a fin con Erick Noriega como uno de los principales protagonistas. Tras el encuentro, las diversas reacciones no tardaron en aparecer.

Y es que, algunos portales brasileños analizaron lo que fue el compromiso y se pronunciaron sobre el rendimiento del equipo de Mano Menezes, siendo 'Globoesporte' uno de ellos, según sus recientes publicaciones que compartió tras el pitazo final del árbitro.

(Video: Premiere)

¿Qué dijeron en Brasil sobre Erick Noriega en el partido Gremio vs Internacional?

“Fue imprudente, como mínimo, y provocó dos penales contra el Gremio. El primero fue una entrada deslizante dentro del área. El segundo, un salto con los brazos extendidos. En la segunda parte, mejoró su rendimiento”, indicaron. Cabe mencionar que el ‘Samurái’ no pudo contener las lágrimas luego de haber provocado el segundo penal.

Alan Patrick fue el encargado de anotar desde los doces pasos en ambas ocasiones, sin embargo, el conjunto tricolor logró irse al descanso igualado en el marcador, hasta que en la etapa complementaria llegó el tercero del triunfo para la alegría de Erick Noriega y compañía.

La calificación sobre Erick Noriega en Globoesporte

Pese a los desafortunadas faltas de Erick Noriega que provocaron los penales de Inter, el ex zaguero de Alianza Lima va dejando buenas impresiones en sus primeros partidos con su nuevo club donde espera hacer historia.