Erick Noriega cometió dos errores en el partido de Gremio vs Internacional: fue el principal responsable de los goles del clásico rival debido a dos errores que terminaron en penales. Es por eso que, luego del encuentro entre ambas escuadras, Willian, figura tricolor, fue consultado por estas situaciones y dejó un firme mensaje.

Willian, figura de Gremio, dio firme comentario sobre los penales cometidos por Noriega

El delantero de Gremio, Willian, fue consultado sobre los penales ocasionados por Erick Noriega durante el primer tiempo del partido entre Gremio e Internacional en Porto Alegre.

Willian dio su fuerte opinión sobre los penales cometidos por Erick Noriega en contra de Gremio.

"En mi opinión, ninguno de los dos incidentes fue penalti, ninguno de los dos. Pero así funciona el arbitraje en Brasil, ya estamos acostumbrados", manifestó de forma contundente.

En palabras del exjugador del Chelsea, los penales cobrados a Gremio no fueron realmente verídicos, sino incidentes que no ameritaban una situación de gol desde los 12 pasos.

Además, no dejó pasar la oportunidad para manifestarse en contra de los árbitros en el fútbol brasileño, dejando en claro que ya se siente acostumbrado de esas decisiones que los perjudican.

Los penales cometidos por Erick Noriega en el Gremio vs Internacional

Erick Noriega cometió dos penales que le costaron estar en el marcador abajo ante Gremio frente a Internacional; sin embargo, el equipo pudo reaccionar y logró vencer por 3 a 2.

El primer penal en el que Noriega fue protagonista se produjo a los 21 minutos, cuando intentó deslizarse para quitar un balón, pero al no llegar a tiempo, la intención terminó en los pies del jugador de Internacional, quien lo derribó, provocando así el tiro desde los 12 pasos.

Video: Premiere

El siguiente penal se dio en los tiempos suplementarios de la primera mitad al chocar el balón contra las manos de Erick Noriega, por lo que el árbitro cobró penal de inmediato con ayuda del VAR.

Video: Premiere