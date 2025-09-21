Las fuertes palabras que recibió Noriega de Rocha cuando lloraba tras cometer penal: "Te..."

Erick Noriega fue protagonista del duelo entre Gremio y Internacional de Porto Alegre debido a los dos penales cometidos, los cuales resultaron en dos goles en contra para su equipo. Como resultado, Marcos Rocha se acercó para dirigirle duras palabras al volante y defensor peruano, quien se encontraba llorando.

Marcos Rocha dio fuertes palabras a Erick Noriega mientras lloraba por cometer penal en contra de Gremio

Aunque en las imágenes no se puede saber qué es lo que le dice Rocha a Noriega, el portal brasileño 'Torcedores.com' reveló que el lateral derecho del Gremio le dijo al futbolista peruano que necesitan de él y que respire tranquilo, según la lectura de labios realizada.

Video: Premiere

"Respira y concéntrate, te necesitamos, esto es fútbol", fueron las palabras de Marcos Rochas a Erick Noriega mientras lloraba tras cometer los dos penales.

Esta situación entre el jugador peruano y brasileño se dio minutos después de que el exfutbolista de Alianza Lima ocasione el segundo penal en contra de Gremio y a favor de Internacional de Porto Alegre.

Cabe destacar que Marcos Rocha es una leyenda en Palmeiras tras haber conseguido múltiples campeonatos, pero debido a una falta de continuidad, aceptó llegar a Gremio y ya viene demostrando su liderazgo en la cancha.

Los dos penales cometidos por Erick Noriega en el Gremio vs Internacional

Erick Noriega comete el primer penal en contra de Gremio a los 21 minutos del primer tiempo, lo que ocasionó el 1-0 a favor de Inter en el Estadio José Pinheiro Borda.

Video: Discovery

Cuando todo estaba empatado, sobre los descuentos del primer tiempo, el VAR llamó al árbitro principal por una mano de Erick Noriega en el área. El jugador peruano extendió la extremidad y desvió el esférico, para lamento de todo el Gremio.

Video: Discovery