La firme decisión que tomó el DT de Gremio con Erick Noriega para el clásico, según prensa brasileña
¿Qué pasó? Globo Esporte reveló la contundente medida que tomó el DT de Gremio con el exdefensa de Alianza Lima para el clásico de Porto Alegre, HOY domingo.
HOY domingo 21 de septiembre, Gremio de Erick Noriega afrontará un vibrante clásico 'GREN-NAL' ante Internacional de Porto Alegre en el Estadio Beira-Rio por la jornada 24 del Brasileirao 2025. En esa línea, a pocas horas de ser partícipes de este tremendo partido, desde Brasil anunciaron la tajante medida que tomó el DT Mano Menezes con el popular 'Samurái'.
La decisión que tomó el DT de Gremio con Erick Noriega ante Internacional
Y es que, de acuerdo a la información de Globo Esporte, todo hace indicar que el estratega de 63 años pondría desde el arranque al exdefensa de Alianza Lima frente al 'Colorado', salvo algún cambio de última hora.
"Alineación probable, Tiago Volpi, Marcos Rocha, (Erick) Noriega, Wagner, Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, William; Alysson (Cristian Olivera) y Carlos Vinicius), fue el once tentativo que lanzó el prestigioso medio en uno de sus artículos, previo al encuentro.
Erick Noriega sería titular en el clásico de Porto Alegre/Foto: Globo Esporte
Del mismo modo, Globo Esporte hizo énfasis en las sensibles bajas que tendrá el 'Tricolor Gaúcho' por lesión: Braithwaite, Balbuena, Villasanti, João Lucas, y Monsalve. Además de Kannemann, quien permanece sancionado.
Erick Noriega y su presente con Gremio esta temporada
Cabe recordar que, tras su llegada a la escuadra de Porto Alegre, el también pivote de la selección peruana, Erick Noriega tiene 2 partidos oficiales por el Brasileirao 2025. Asimismo, un aproximado de 180 minutos jugados.
Valor en el mercado de Erick Noriega
Según Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, el 'Samurái', ostenta una actual cotización de 2 millones de euros a sus 23 años.
