¿Contra Erick Noriega? DT de Gremio estalló con jugador y cámaras lo captaron: "Cometimos un error"
Mano Menezes, DT de Gremio, explotó en plena blanca de suplentes con jugadores y asistentes técnicos tras insólito momento en partido que Erick Noriega fue titular.
Gremio tropezó en condición de local ante Mirassol con un Erick Noriega que fue titular en la alineación propuesta por Mano Menezes. El conjunto 'Tricolor' no pudo sumar tres puntos en esta jornada del Brasileirao, y más con un hecho del estratega que ha sido viral en redes sociales, ¿Fue contra el peruano?
PUEDES VER: ¡Inédito! La dura noticia que conoció Erick Noriega con Gremio tras Eliminatorias: "Desvinculación…"
Resulta, que, sobre los 22 minutos del segundo tiempo, Mano Menezes decidió hacer un cambio para poder remontar el marcador del partido ante Mirassol. Esto le indicó al jefe de equipo, para que haga la boleta hacia el cuarto árbitro y se realice la sustitución. El futbolista Alysson se retiraba entre aplausos cuando el estratega estalló de cólera al ver que no era la modificación correcta.
Pese a todos los reclamos, el juez se defendió con la boleta al verificar que lo mostrado en el tablero era lo que le entregó el jefe de equipo. Tras ello, el DT se sentó a la banca de suplentes y estalló con su colega para refutarle la mala acción que tomó en este tramo del compromiso.
"Cometimos un error, fue un error de comunicación nuestro. João Pedro debía salir, Pavón iba a estar en la banda, pero hubo un error de comunicación entre Thiago y yo. Y el árbitro hizo lo correcto; el error fue nuestro", manifestó el DT de Gremio, Mano Menezes.
Erick Noriega se lució con jugada en Gremio
Sobre el final del primer tiempo, Erick Noriega sorprendió a todos los aficionados de Gremio con una espectacular salvada para sostener parcialmente el 0-0. El ex Alianza Lima se barrió con un 'timing' perfecto para que el conjunto 'Tricolor' se mantenga con chances de pelear lo que restaba del compromiso.
