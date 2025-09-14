Mano Menezes, DT de Gremio, dio rotundo calificativo sobre Erick Noriega pese a derrota: "Fue..."

Con Erick Noriega de titular, Gremio perdió por la mínima diferencia ante Mirassol en el Arena do Gremio por la jornada 23 del Brasileirao 2025 y se aleja del líder Flamengo. Tras el encuentro, Mano Menezes, estratega del elenco 'Tricolor' se pronunció firmemente.

En diálogo con la prensa, el DT del cuadro de Porto Alegre se refirió al nivel de algunas de sus flamantes incorporaciones, tal es el caso, del exdefensa de Alianza Lima, a lo que no dudó en manifestar que viene teniendo un buen desempeño. Es más, comparó su nivel con el debut de Arthur, y lo calificó como "positivo".

"La tendencia es jugar mejor. Hoy tuvimos buenas cosas, pero hablar de una derrota es como chocar contra un muro, pero lo logramos. El debut de Arthur fue positivo, al igual que la confirmación de Noriega. Seguiremos así, y en los próximos partidos podemos ofrecer algo mejor", sostuvo.

Erick Noriega fue titular en la derrota de Gremio ante Mirassol

Consultado sobre el trámite del compromiso, el estratega del 'Tricolor Gaúcho', realizó una firme autocrítica y reiteró que su principal objetivo será volver al triunfo en su próximo desafío.

"Recibimos un gol sin portero en la primera parte, que habría sido el 1-0, lo cual habría sido importante. No hemos podido presentar un nuevo Gremio porque aún no están todos los jugadores que llegaron. Creo que serán una parte importante de este nuevo Gremio que la directiva ha puesto a disposición y que la afición quiere ver. Trabajaremos para estar ahí pronto", agregó.

Próximo patido de Gremio:

Gremio tendrá que pasar rápidamente la página ya que se le viene un encuentro de alto voltaje frente a Internacional en el Estadio Beira-Rio por la fecha 24 del Brasilairao 2025. El partido se jugará este domingo 21 de septiembre desde las 15:30 horas locales de Perú.