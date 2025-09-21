Futbolista de Alianza Lima explotó por fallos arbitrales en el Torneo Clausura: "Una vergüenza"

Tras la última derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura del fútbol peruano, futbolista clave del cuadro blanquiazul explotó en redes sociales contra el arbitraje y también por los comentaristas que pone la cadena televisiva encargada de transmitir el compromiso. La queja causó polémica entre los hinchas de otros clubes.

Se trata de Adriana Lúcar, delantera histórica de Matute que no aguantó los errores que se presentaron durante la derrota 2-1 ante UNSAAC en condición de visitante por la Liga Femenina 2025. Este duelo termina con el invicto de las íntimas en la competición, y también podría quitarle a las dirigidas por José Letelier la posibilidad de salir campeonas nacionales sin necesidad de disputar playoffs.

"¡Una vergüenza! ¿Cuántos fuera de juego nos han cobrado que no son? ¡Y los comentaristas, más tibios imposible!", indicó la atacante de Alianza Lima mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram. Vale precisar que a las de La Victoria les cobraron una polémica posición adelantada que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Ahora las blanquiazules deben esperar que Universitario no sume de a tres ante Sporting Cristal, porque de lo contrario quedarán igualadas en puntaje pero detrás por la diferencia de gol. El Torneo Clausura de la Liga Femenina se encuentra atravesando su penúltima fecha y todo se definirá la próxima semana.

¿Cómo se juega la última fecha del Torneo Clausura?

En la última jornada, Alianza Lima recibirá a Flamengo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, mientras que la 'U' deberá visitar a Melgar en Arequipa. Vale precisar que de todas formas ambos clubes ya están clasificados a las semifinales del Torneo Clausura, pero solo están luchando para saber quien queda líder de la fase regular para así evitar a los rivales más complicados.