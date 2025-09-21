Universitario superó a Alianza Lima y está a dos partidos de ser campeón de la Liga

Universitario de Deportes está en búsqueda de alcanzar logros deportivos en todas sus disciplinas, tanto en el equipo mayor de fútbol masculino y femenino como en las categorías menores. Es por eso que el equipo que disputa la Liga Nacional Sub-18 venció a Alianza Lima y ahora está a dos partidos de proclamarse campeón.

Universitario ganó 1-0 a Alianza Lima en la vuelta de las semifinales de la Liga Nacional Sub-18 en el Complejo Esther Grande de Bentín (EGB).

El único gol de la mañana fue hecho por Gonzalo Álvarez, quien fue el salvador del equipo merengue para alcanzar una final más en su historia deportiva, a pesar de contar solo con 10 jugadores desde los 75 minutos.

De esta forma, Universitario de Deportes logró clasificar a la final, donde se medirá con Sporting Cristal en dos partidos de ida y vuelta. Este partido se dará gracias a que Cristal también hizo lo suyo, venciendo a Melgar en la otra semifinal del Torneo Juvenil Sub-18.

Piero Alva es el técnico de la Sub-18 de Universitario de Deportes.

Cabe destacar que el ganador de esta gran final de la Liga Nacional Sub-18 obtendrá un cupo en la Copa Libertadores Sub-20 y un puesto en la Liga 3 en caso no tuviera participación en la misma.

Sin embargo, eso no sucedería con Universitario, ya que cuenta con un plantel en la Liga 3. Sporting Cristal, por su lado, sí accedería a este cupo al no tener presencia en este torneo de reservas.