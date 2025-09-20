- Hoy:
Jesús Castillo le dio un firme calificativo al agónico triunfo de la 'U' ante UTC: "Es un..."
El volante de Universitario, Jesús Castillo, se refirió al triunfo sobre la hora de los cremas ante UTC en Trujillo por el Torneo Clausura con contundente calificativo.
Universitario de Deportes consiguió un agónico triunfo ante UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo por la décima fecha del Torneo Clausura 2025. Pese a que Álex Valera marcó los dos tantos, una de las figuras del partido fue Jesús Castillo, quien no tuvo reparos al darle un calificativo al triunfo crema.
PUEDES VER: Próximo partido de Universitario vs. Cusco FC: fecha, hora y dónde ver el Torneo Clausura
El mediocampista defensivo fue abordado por la transmisión del compromiso después del pitido final para dar sus impresiones de lo ocurrido en la cancha, calificando a lo hecho por la 'U' como un triunfazo por la forma como se dio el resultado positivo, que los deja momentáneamente en la punta del certamen.
"Es un triunfazo. Era muy importante ganar este partido, sobre todo en esta plaza que es muy exigente y difícil. Ellos hicieron un gran partido, tuvieron sus ocasiones, pero logramos ganarlo", declaró el reciente fichaje merengue en entrevista post partido con L1 MAX.
Video: L1 MAX
Jesús Castillo dejó autocrítica a Universitario
Por otro lado, el volante de primera línea también dejó una reflexión en forma de autocrítica por la cantidad de ocasiones de gol que no pudieron concretar, cosa que casi le cuesta la victoria, mencionando que el estado de la cancha tuvo que ver en ello, pero que deben de afinar la puntería para no volver a sufrir en cuestión de resultados y así aspirar a lo más alto en el Clausura.
"Tuvimos muchas oportunidades. Creo que tenemos que afinar un poco. La cancha tiene que ver en parte, pero nosotros tenemos que meterla y ganar los partidos, si no, después pasan factura como pasó ahora. Todos los triunfos son necesarios si queremos llegar arriba y punteros", agregó.
Estadísticas de Jesús Castillo en el Universitario vs. UTC
Este es el segundo partido como titular de Jesús Castillo con Universitario en el Torneo Clausura 2025 desde su llegada hace unos meses. El futbolista de 24 años ha disputado 90 minutos, aportando con las siguientes estadísticas: un pase clave, ocho duelos ganados de 10 (seis en el suelo y dos aéreos) y realizó dos intercepciones; números por los que tuvo una calificación de 7.7 puntos del portal Sofascore.
