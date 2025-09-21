0
Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, salió al frente para dar un fuerte calificativo a Álex Valera por su rendimiento en el cuadro merengue durante el Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
Jorge Fossati dio firme calificativo a Álex Valera tras rendimiento en Universitario
Jorge Fossati dio firme calificativo a Álex Valera tras rendimiento en Universitario | Composición: Líbero
Jorge Fossati arribó a Lima junto a la delegación de Universitario de Deportes después de vencer por 2-1 a UTC de Cajamarca en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Al llegar al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el entrenador merengue fue abordado con preguntas sobre diversos temas relacionados con los cremas y Álex Valera.

Jorge Fossati dio fuerte calificativo a Álex Valera tras rendimiento en Universitario: "Es..."

Los medios deportivos que se encontraban en el aeropuerto se acercaron a Fossati para consultarle sobre su opinión acerca de Valera y su rendimiento en Universitario durante el presente Clausura.

Video: Jax Latin Media

"Me parece que lo he dicho otras veces. Él es importante, convierta o no convierta", afirmó el DT uruguayo en respaldo del delantero de Universitario de Deportes, quien en los últimos días fue criticado por los hinchas de la selección peruana.

Álex Valera respondió en contra de sus críticos

Siguiendo la línea de las críticas hacia Álex Valera por supuestamente abandonar la selección nacional cada vez que es convocado, el delantero salió al frente para defenderse con un mensaje contundente.

"Creo que mis dirigentes, compañeros y entrenadores saben que doy el 100% siempre. Mi familia, mientras ellos sepan que estoy haciendo las cosas bien, los demás no me importan", dijo a las cámaras de L1MAX.

Video: L1MAX

Las palabras de Álex Valera en caliente y posterior al partido contra UTC denotan su poca importancia a las críticas que viene recibiendo por hinchas o personas cercanas a la selección peruana, dejando en claro que le importa la reacción de sus familiares.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

