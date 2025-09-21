Ruidíaz reaccionó al conocer que sacaron su imagen del museo de Universitario: "A mí no..."

¡Sin filtro! Raúl Ruidíaz llegó al Callao para enfrentar a Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1. En la previa, al delantero de Atlético Grau le consultaron por Universitario de Deportes luego de que el cuadro crema quitara su imagen del museo que tienen. Esta acción fue debido a un polémico video por parte de 'La Pulga' en el que muchos hinchas aseguraron que se burló de la derrota ante Palmeiras en la Copa Libertadores.

Como sabemos, el atacante nacional quiso volver al cuadro crema esta temporada, pero deste Ate los directivos le 'bajaron el dedo' y aseguraron que no estaba en sus planes contratarlo, ya que cuando quisieron hacerlo él se negó por temas económicos. Ahora, el ex selección peruana y la hinchada merengue se encuentran más distanciados que nunca y parece imposible su retorno al que alguna vez fue el club de sus amores.

¿Qué dijo Raúl Ruidíaz sobre Universitario?

En ese sentido, con lo anterior mencionado, a Raúl Ruidíaz le preguntaron por su opinión luego de que retiraran su imagen del museo de Universitario de Deportes. Él reaccionó sumamente sorprendido porque ni siquiera sabía que había un mural suyo en el emblemático sitio de los cremas, e indicó que está totalmente concentrado en su club y en cumplir con las metas trazadas en la Liga 1 2025.

"Son cosas que no me afectan, ni sabía que estaba (museo de la U), ellos pueden hacer lo que quieran. No estoy pendiente de Universitario, tengo mi vida en Atlético Grau. En la vida voy a subir algo para que afecte al equipo donde yo salí. Se hizo una película", señaló 'La Pulga', generando mucha controversia entre los hinchas del cuadro estudiantil.

¿Cuál fue la polémica de Raúl Ruidíaz?

Como muchos saben, hace poco Universitario cayó 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores y poco después del compromiso apareció Raúl Ruidíaz en sus redes sociales cantando en portugués (idioma de Brasil) y haciendo referencia a un partido que terminó con ese marcador.