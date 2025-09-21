Jorge Fossati calificó rotundamente a Cusco FC por disputa en el liderato del Clausura: "Está..."

Universitario de Deportes logró una valiosa y agónica victoria ante UTC en el Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Con ello, los cremas recuperaron momentáneamente el liderato de la tabla de posiciones y deberá esperar el resultado de Cusco FC. Precisamente, Jorge Fossati dio un rotunda opinión sobre sobre el cuadro dorado, su próximo rival.

Y es que, Cusco FC ha logrado destacarse en lo que va del año, consolidándose como uno de los candidatos al título nacional. Por ello, el próximo enfrentamiento será vital para las aspiraciones de ambos equipos y se perfila como una final adelantada.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre UTC?

En ese contexto, durante la conferencia de prensa tras la victoria ante UTC, Jorge Fossati fue consultado sobre cómo afrontará el próximo partido frente a un rival directo como Cusco FC, que ha mostrado un rendimiento sobresaliente durante la temporada.

El 'Nonno' indicó que comenzarán a estudiar a su rival desde este domingo y dejó un potente calificativo sobre la campaña que viene realizando la escuadra dirigida por Miguel Rondelli.

"De Cusco FC nos vamos a ocupar desde mañana porque es nuestro próximo rival. Claro está que está haciendo una gran campaña, como otros, no solo Cusco FC. Están peleando mucho por las primeras posiciones y, sin ninguna duda, Cusco FC está haciendo una gran campaña", expresó.

De igual manera, el técnico de la 'U' evitó referirse al partido entre Cusco FC y ADT que definirá su liderato en esta fecha, aunque dejó claro que analizarán al cuadro imperial. "No sabemos qué va a pasar en el partido del lunes, pero después nosotros lo tenemos como rival y ya nos vamos a encargar de estudiarlos como corresponde", añadió.

¿Cuándo juegan Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura?

El partido entre Universitario vs Cusco FC se perfila como uno de los más emocionantes de la fecha 11 del Torneo Clausura, enfrentando a los dos primeros equipos en la tabla de posiciones. Este duelo se disputará el sábado 27 de septiembre a las 6:00 (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate y será clave ya que definirá al nuevo líder del segundo campeonato del año.

Cusco FC afronta este compromiso con la estadística a su favor, al no haber perdido ningún partido desde abril de este año, acumulando 13 victorias y 4 empates. Sin embargo, visitarán a Universitario en el Monumental, un estadio donde los cremas solo han caído en una ocasión durante la Liga 1.