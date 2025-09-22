Juan Manuel Vargas dio fuerte comentario contra la administración de Universitario: "El club no..."

Juan Manuel Vargas, histórico jugador de Universitario de Deportes, tuvo una conversación con 'Machito' Gómez sobre cómo la administración del equipo prefiere contratar personal externo no vinculado al club, y no contacta a los jugadores que tanto han contribuido al equipo para ofrecerles oportunidades laborales.

Juan Vargas en contra de la administración de Universitario

A través de su podcast 'La Parrilla del Loco', Juan 'Loco' Vargas utilizó su espacio para declararse en contra de la actual administración de Universitario por utilizar el amiguismo a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con las contrataciones.

"Yo no veo a nadie que le haya dado tanto a la 'U' trabajando ahí. Personas como Paolo Maldonado, la 'Foca' Farfán, Machito Gómez o yo mismo le hemos dado mucho al club, pero el club no nos apoya ahora. En lugar de darnos trabajo, prefiero llevar a gente de Sporting Cristal. Hay mucho amiguismo", afirmó de forma contundente.

Video: La Parrilla del Loco

En palabras de Juan Manuel Vargas, junto a las de Mario Gómez, Universitario de Deportes maltrata a sus jugadores que le dieron títulos al club durante los años de historia. Tal cual pasó con Paolo Maldonado y José Luis Carranza, a quienes les pasó un momento incómodo a la hora de querer ingresar al club.

"Paolo Maldonado, la última vez que fue al chato le dijeron que no podía entrar. Lo mismo le pasó al Puma, le pidieron el DNI. A un ídolo, es una falta de respeto", reveló.

"Falta de respeto hacia los jugadores que tanto han dado al club. Lo más lamentable es que esas personas que están allí son las mismas que solicitaron apoyo a los futbolistas", concluyó.