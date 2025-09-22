Universitario le dedicó emotivo mensaje a Diego Guastavino tras su retiro del fútbol: "Gracias"

¡Una figura crema colgó los chimpunes! Diego Guastavino, exjugador de Universitario de Deportes, hizo oficial el último sábado su retiro del fútbol profesional a sus 41 años. Dos días después de anunciar su decisión, el club de Ate no dejó pasar por alto la noticia y le dedicó un emotivo mensaje.

A través de todas sus cuentas oficiales, la 'U' sorprendió a sus hinchas al despedir al jugador uruguayo que se infundó la camiseta merengue en 2013, 2016 y 2017; agradeciéndole por dar todo de sí durante toda su etapa en la institución y deseándole lo mejor en su futuro profesional.

"Gracias por tanta garra, 'Guasta'. Diego Guastavino, futbolista uruguayo campeón nacional con Universitario en 2013, anunció su retiro del fútbol profesional. ¡Éxitos en tus futuros proyectos!", publicó el conjunto estudiantil en sus redes sociales, acompañado de un video donde se muestran alguno de los goles anotados por el ahora exmediocampista.

Video: Universitario de Deportes

Diego Guastavino disputó su último partido con Huracán Buceo

El pasado fin de semana, Guastavino anunció a todos sus seguidores que dejaba de ser futbolista tras más de dos décadas vestido de corto. "Quería comentarles e informarles que este va a ser mi último partido y estoy sumamente agradecido por que sea acá, en Huracán Buceo, con estos compañeros, en esta institución tan querida y de tanta gente que los sigue de atrás de un barrio. Para mí es un momento de mucha nostalgia, felicidad y emociones, así que quería compartirlo con ustedes y agradecerles por todo", mencionó en un video.

Este domingo 21 se despidió del 'Deporte Rey' siendo titular y disputando los 90 minutos en la derrota de Huracán Buceo por 2-0 contra Deutscher por la Tercera División de su país, duelo en el que fue capitán y se llevó los aplausos de sus compañeros. Además, terminó como goleador de su equipo en la presente temporada con cuatro tantos.

Video: Huracán Buceo

Diego Guastavino: estadísticas con Universitario

La primera vez que se escuchó el nombre de Diego Guastavino en Universitario fue cuando fichó por el club en 2013, año donde fue titular indiscutible y pieza clave en el título nacional número 26 conseguido por los cremas. Ese buen recuerdo que dejó hizo que regresara en 2016 y se mantuviera en tienda merengue hasta fines del 2017. Disputó un total de 104 encuentros oficiales, en los que anotó 20 goles y dio 20 asistencias.