Cantoro dio firme calificativo a Álex Valera tras nivel futbolístico en Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes es líder absoluto de la tabla acumulada de la Liga 1 y del Torneo Clausura gracias a los buenos resultados que ha venido obteniendo en la presente temporada. Además, destaca el excelente rendimiento de uno de sus delanteros: Álex Valera. Por ello, un campeón merengue salió al frente para hablar sobre el actual número 9.

Mauro Cantoro dio fuerte mensaje sobre el rendimiento de Álex Valera en Universitario

Mauro Cantoro utilizó su programa llamado 'Desmarcados' para dar un firme comentario y calificativo sobre Valera, actual puntero de Universitario, tras anotar un doblete en la victoria por 2-1 ante UTC en el Estadio Mansiche.

"Valera es el mejor delantero del fútbol peruano. Por lo que muestra en la cancha, es indudable que está por encima de todos. Es un jugador que puede fallar, pero si no tuviera ese déficit, ya estaría en Europa", manifestó de forma contundente.

Las palabras de Cantoro explican que Álex Valera actualmente es el mejor delantero centro que hay en el fútbol de la Liga 1, debido a sus goles que podrían significar el título del tricampeonato.

No obstante, también explicó por qué el punta de Universitario de Deportes no logra migrar a Europa. En respuesta a esto, Mauro Cantoro dijo que Valera suele fallar en muchas ocasiones de gol, por lo que podría ser la principal razón de su estadía en Perú.

Álex Valera en Universitario de Deportes 2025

Álex Valera es uno de los jugadores más importantes de Universitario, ya que ha convertido goles importantes que significan un bicampeonato nacional, pero sigue en busca del tercero, por lo que su rendimiento viene siendo el adecuado.

En el año 2025, el delantero ha jugado en la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el campeonato local, ha disputado 18 partidos en el Torneo de Apertura y 8 en el Clausura, donde ha anotado 7 y 5 goles respectivamente. En la máxima competición, ha participado en 8 encuentros y logró anotar 1 tanto.