Sporting Cristal goleó 4-0 a Universitario y está a un paso del título del certamen 2025

Sporting Cristal es uno de los clubes que quiere pelear cada uno de los certámenes que hay por delante en la temporada. No solo el foco es la Liga 1, sino las diversas categorías como la femenina y menores. Justamente, los celestes afrontaron el partido de ida por la final del Torneo Juvenil Sub 18, en el que tenían al frente a Universitario de Deportes.

Los celestes arrancaron en La Florida los primeros 90 minutos, sabiendo que tenían al frente a un gran equipo que tenía las mismas intenciones de sacar un triunfo por delante. El once de los 'rimenses' fue el siguiente: Bautista; Cuenca, Salgado, Ampuero, Vásquez; Sifuentes, Castillo, Ortiz; Mellan, Moretti y Rojas.

Sporting Cristal goleó 4-0 a Universitario

El jugador del partido fue Jair Moretti, quien ya ha debutado en el primer equipo bajo el mando de Paulo Autuori. Sin embargo, ahora es titular en el equipo sub 18 y lo demuestra con un auténtico triplete para el gusto de los aficionados. De hecho, el primer gol llegó desde la pena máxima, en el que logró definir de gran manera para poner el 1-0 parcial.

El segundo gol llegó tras una jugada colectiva, en el que tuvo el pase preciso para poder rematar a portería. No obstante, el esférico se desvió entre sus piernas y tuvo la fortuna de tener el balón a un paso del área. Con el olfato goleador, no dudó en rematar desde el suelo y ampliar el marcador a 2-0.

Para el tercer gol, Universitario no pudo ante la presión de Sporting Cristal y el portero cometió un terrible error que fue bien aprovechado por Moretti. El joven atacante se sacó al guardameta con toda su calidad y luego definió con calma su triplete para el 3-0 parcial de los celestes.

Finalmente, y no por ello menos importante, ya cuando se jugaban los descuentos se hizo presente Matías Martínez, que con un potente remate dejó mal parado al portero de Universitario y sellar un 4-0 que lo ponen cada vez más cerca del título del Apertura del Torneo Juvenil Sub 18.

Universitario vs Sporting Cristal: fecha, día y dónde ver la final vuelta del Torneo Juvenil Sub 18

El partido de vuelta por la final del Torneo Juvenil Sub 18 - Torneo Apertura - entre Universitario vs Sporting Cristal se disputa este domingo 28 de septiembre a partir de las 10:00 horas locales en Campo Mar, Lurín, Lima. Dicho compromiso se podrá ver en vivo por la señal de FPF en su plataforma de Youtube.