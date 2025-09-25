Uribe dio fuerte opinión sobre el nivel de Yoshimar Yotún en Cristal tras críticas: "No entiende..."

Sporting Cristal necesita reencontrarse con un triunfo en el Torneo Clausura 2025, luego de igualar sin goles ante Juan Pablo II en Chongoyape. Los celestes perdieron la gran oportunidad de acercarse al Universitario y ahora se ven obligados a tener que sumar de a tres en sus próximos partidos para no alejarse del título nacional.

Julio César Uribe opinó sobre el rendimiento de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal

Tras el cotejo, Julio César Uribe fue consultado respecto a algunas críticas que ha recibido el mediocampista de 35 años en los últimos partidos, sin embargo, el Director General de Fútbol defendió a Yotún señalando que cuenta con todo el respaldo de la institución, luego de venir de un largo proceso de recuperación.

Yoshimar Yotún fue titular en el empate de Sporting Cristal con Juan Pablo II

"Si la gente que está dentro del fútbol no entiende que 15 meses de para y uno de recuperación con el ritmo de ahora es imposible. Entonces nosotros estamos para apoyarlo con todo lo que pueda necesitar para ayudarlo para que se encuentre con el mejor 'Yoshi', que es lo que queremos todos", sostuvo para el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes.

En esa misma línea, Uribe dejó en claro que el club tiene toda la confianza de que el pivote de la selección peruana recupere su mejor nivel con la ayuda de todo el cuerpo técnico liderado por el estratega brasileño, Paulo Autuori.

"Lo necesitamos en ese nivel, entendemos sus dificultades pero como los otros, tiene nuestro respaldo de la directiva y del comando técnico para que se encuentre con el mejor 'Yoshi'", acotó la autoridad del elenco cervecero.

Números de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal este 2025

Desde su regreso oficial con la camiseta celeste esta temporada, el futbolista Yoshimar Yotún registra 6 encuentros oficiales en el Torneo Clausura 2025, además de un gol, y un aproximado de 262 minutos.