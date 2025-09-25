Rebagliati impacta y da sorpresivo pronóstico sobre el Universitario vs Cusco: "Recontra favorito"

Universitario y Cusco FC son dos de los firmes candidatos a quedarse con el título del Torneo Clausura 2025. Precisamente, este fin de semana, el equipo de Jorge Fossati tendrá un encuentro sumamente crucial frente a los 'Guerreros Dorados' en el Estadio Monumental, por lo que ambas escuadras no se guardarán nada y buscarán quedarse con un triunfo.

Diego Rebagliati dio su pronóstico previo al Universitario vs Cusco FC

El duelo se perfila para ser bastante parejo, sin embargo, según el comentarista deportivo Diego Rebagliati, el conjunto merengue es "favorito" a quedarse con una victoria en el recinto deportivo de Ate. Aún así, el elenco cusqueño también tendrá que redoblar esfuerzos si quieren dar el batacazo como visitantes.

Universitario y Cusco FC se verán las caras en partido crucial por el Torneo Clausura 2025/Foto: LÍBERO

"La 'U' es recontra favorito, y más en el Monumental, donde se hace más fuerte que fuera de su estadio. Sin embargo, Cusco FC jugará mucho mejor que ante ADT, porque en este partido no tendrán un mañana", manifestó el exfutbolista de Sporting Cristal en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

Dentro de ese contexto, Rebagliati también se refirió a la vital ausencia que sufrirán los cremas con el chileno Rodrigo Ureña e indicó que el cuadro estudiantil necesita mejorar la "presión" en el mediocampo.

"La 'U' es una presionando sin Ureña y otra con Ureña. Y si bien Castillo lo está reemplazando es mucho más posicional, ordenado pero para la presión no te funciona tanto, entonces yo creo que si uno analiza el 'U' vs Cusco FC solo a partir de lo que pasó es un error. Creo que va a ser un partido durísimo", acotó.

Cabe recordar que, Universitario viene de un importante triunfo por 2-1 ante UTC en Trujillo, mientras tanto, la escuadra de Miguel Rondelli cayó en condición de local por 2-0 frente a ADT de Tarma.