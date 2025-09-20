Álex Valera contundente y sin filtros contra sus críticos: “Los demás no me importan”

Universitario de Deportes ganó 2-1 a UTC en la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras finalizar el encuentro, Álex Valera fue elegido como la figura del partido por haber anotado los dos goles que le dieron la victoria al conjunto crema. Es por eso que el jugador decidió declarar en caliente y dejó una firme respuesta a sus críticos que opinan sobre su rendimiento futbolístico.

"Creo que mis dirigentes, compañeros y entrenadores saben que doy mi 100% siempre. Mi familia, mientras que ellos sepan que estoy haciendo las cosas bien, los demás no me importan", afirmó sin filtros.

Video: L1MAX