0
EN VIVO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Álex Valera contundente y sin filtros contra sus críticos: “Los demás no me importan”

Álex Valera fue consultado por los hinchas que lo critican por no dar su 100% en la selección peruana. La respuesta del delantero de Universitario de Deportes fue contundente y sin filtros.

Luis Blancas
Álex Valera dió fuerte respuesta a sus críticos
Álex Valera dió fuerte respuesta a sus críticos | Foto: X
COMPARTIR

Universitario de Deportes ganó 2-1 a UTC en la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras finalizar el encuentro, Álex Valera fue elegido como la figura del partido por haber anotado los dos goles que le dieron la victoria al conjunto crema. Es por eso que el jugador decidió declarar en caliente y dejó una firme respuesta a sus críticos que opinan sobre su rendimiento futbolístico.

Universitario y un mensaje a delantero que jugó en Chipre.

PUEDES VER: ¿Vuelve Dorregaray? Universitario se pronuncio sobre delantero que jugó en Liga de Chipre

"Creo que mis dirigentes, compañeros y entrenadores saben que doy mi 100% siempre. Mi familia, mientras que ellos sepan que estoy haciendo las cosas bien, los demás no me importan", afirmó sin filtros.

Video: L1MAX

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura con el resultado Universitario vs UTC

  2. Universitario logró un triunfo agónico ante UTC y vuelve a ser líder del Torneo Clausura

  3. Ex River Plate confirmó que llegó a un acuerdo con Alianza Lima: "Solo falta firmar"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano