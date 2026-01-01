Fabián Bustos le dejó fuerte mensaje a Rodrigo Ureña tras dejar Universitario: "Para lo que..."

Recientemente se confirmó la salida de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes luego de tres años, ya que el volante ahora jugará en Millonarios de Colombia. Ante ello, su extécnico en la 'U', Fabián Bustos, con quien salió campeón en el 2024, le mandó un firme mensaje mediante las redes sociales. ¿Qué sucedió?

Como sabemos, el mediocampista chileno quería firmar contrato por un club extranjero y llegó la oferta del cuadro colombiano. Por ello, mandó un comunicado de despedida a través de Instagram en donde emocionó a todos los hinchas del conjunto merengue, sin imaginar que su antiguo entrenador le respondería contundentemente.

"Muchas gracias monstruo, un gusto trabajar juntos. Bendiciones y éxitos para lo que viene Rodrigo", precisó Fabián Bustos en la publicación de Rodrigo Ureña. "Muchas gracias, profe. Un abrazo grande", respondió el tricampeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes.

Rodrigo Ureña y el mensaje que le mandó Fabián bustos.

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario

Pese a que todavía no ha sido anunciado por Millonarios como su flamante fichaje, se sabe que el 'Pitbull' se desligó totalmente de la 'U' y prácticamente tiene todo listo para ser oficializado en Colombia. Por ello, el mediocampista decidió despedirse con un emotivo post de todos los aficionados merengues que lo acompañaron cada fin de semana a lo largo de los últimos tres años.

"Quiero agradecer a Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario, junto a Jean Ferrari, con quién bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable. A los cuerpos técnicos que tuve en el club, en especial a Jorge, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse", indicó Rodrigo Ureña.