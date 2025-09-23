0
Al Nassr vs Jeddah por la Copa del Rey de Campeones
Real Madrid vs Levante por LaLiga

La medida de último minuto de la U de Chile para eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana

U de Chile no quiere dejar nada al azar y sorprende con medida de último minuto para dejar fuera a Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025.

Diego Medina
U de Chile alista medida de último momento para superar a Alianza Lima.
U de Chile alista medida de último momento para superar a Alianza Lima. | Foto: U de Chile
Alianza Lima ultima detalles para lo que será su partido en Coquimbo ante U de Chile por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. No solo los dirigidos por Néstor Gorosito quieren sorprender en tierras sureñas, sino que los 'Azules' aspiran a respetar su casa y avanzar a la siguiente ronda del certamen Conmebol.

U de Chile recibe a Alianza Lima en Coquimbo, Chile.

En medio de ello, la prensa de dicha nación ha revelado la medida de último minuto que ha tomado U de Chile por órdenes del técnico Gustavo Álvarez. Durante una conferencia de prensa, el estratega del 'Romántico Viajero' manifestó la preparación del plantel para dejar fuera a Alianza Lima.

Medida de U de Chile ante Alianza Lima

Resulta, que Gustavo Álvarez determinó que todo el equipo practique penales durante las últimas sesiones de entrenamiento. Si bien es algo que suele hacer el equipo semana a semana, en esta ocasión hicieron foco a este aspecto en caso el juego lo amerite ante los blanquiazules.

"Los penales siempre los practicamos. Nosotros cuando entrenamos pelota parada hacemos desde la salida del medio, saques laterales y hasta penales, porque puede pasar que tengas algún penal en los partidos. Siempre los entrenamos y los jugadores lo hacen por su cuenta y compiten entre ellos", declaró Gustavo Álvarez.

U de Chile vs Alianza Lima

Prensa chilena revela la medida de U de Chile ante Alianza Lima. Foto: RedGol.

¿Cómo se define el ganador entre U de Chile y Alianza Lima?

Dado que el partido de ida quedó igualado sin goles (0-0), aquel equipo que resulte victorioso en Coquimbo entre U de Chile y Alianza Lima será el plantel que avance a las semifinales de la Copa Sudamericana. En caso de persistir el empate, todo se definirá en tanda de penales en el que cada conjunto tendrá cinco remates para tratar de clasificar a la penúltima instancia del torneo Conmebol.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

