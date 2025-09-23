El vencedor del Universitario vs. Sporting Cristal saldrá campeón del fútbol peruano

Dentro de poco Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán por la jornada número 14 del Torneo Clausura 2025, ambos con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2025. Sin embargo, algo que pocos hinchas saben es que estas dos instituciones también chocarán en un encuentro sumamente importante para definir oficialmente al ganador absoluto del fútbol peruano esta temporada.

Resulta que tanto cremas como celestes se enfrentarán a partidos de ida y vuelta en la gran final del Torneo Apertura del Campeonato Juvenil Sub-18 del balompié nacional, donde los merengues son favoritos para hacerse con la victoria. El ganador del certamen en general obtiene un cupo directo para defender al Perú en la Copa Libertadores Sub-20 del próximo año.

Universitario de Deportes clasificó a cuartos de final tras quedar primero del Grupo A con 24 unidades, y en los cuartos de final goleó 7-1 a Cienciano a partido único. Luego, en semifinales jugó dos compromisos con Alianza Lima y el primero quedó igualado 0-0, mientras que en el segundo la 'U' pudo hacerse con el triunfo 1-0 gracias al solitario gol de Gonzalo Álvarez, llegando así a la definición por el título.

Universitario derrotó a Alianza Lima en las semifinales.

Por su parte, Sporting Cristal quedó segundo del Grupo B con 21 puntos, solo por detrás de los blanquiazules, y en los cuartos de final humilló 6-0 a Cusco FC. Ya en semifinales derrotó en la ida 3-0 a Melgar, mientras que en la vuelta cayó 2-0 ante los rojinegros, pero pudo clasificar a la gran final del Torneo Apertura gracias a la diferencia de gol que terminó con un marcador global de 3-2.

¿Cómo es el ascenso a la Liga 3?

Recordemos que el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 accede a la Liga 3 la próxima temporada, salvo que tenga a su reserva ya jugando esta competición, como es el caso de Alianza Lima, Universitario o Melgar. Es decir, si uno de los tres elencos mencionados alza el título no ascenderá a la Tercera División si es que tiene una filial ahí, y en todo caso el encargado de subir será el mejor posicionado en la Tabla Acumulada, que hasta el momento es Sporting Cristal.