0
Uribe y su contundente advertencia a los rivales de Cristal: "Nadie se puede sentir campeón todavía"

¿Para Universitario? El director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, aclaró que a falta de 9 fechas no hay favoritos para ganar el Torneo Clausura 2025.

Shirley Marcelo
Julio César Uribe hace advertencia sobre Sporting Cristal.
Con el empate frente a Juan Pablo II, Sporting Cristal sumó cuatro partidos seguidos sin poder ganar en el Torneo Clausura, y pese a ello, se mantiene con las chances de pelear por el campeonato de la Liga 1, así lo manifestó Julio César Uribe, quien advirtió que a estas alturas de la temporada ningún club puede confiarse por su liderazgo en la tabla de posiciones. ¿Para Universitario?

Partidos que definirán el Torneo Clausura.

El director general de fútbol del equipo 'celeste' fue contundente al señalar que lamenta que los de Paulo Autuori se encuentren cuartos en la clasificación del Clausura del acumulado, pero manifestó que nada está dicho en la competencia, pues su plantel está apto para desplazar a sus contrincantes.

"No hemos desistido del objetivo, aún nos quedan 24 puntos en juego y nadie se puede sentir campeón todavía, vamos a ver al final la suma. Me incomoda el cuarto y todos estamos trabajando para que sea el primero", expresó Julio César Uribe en entrevista con Exitosa.

Sporting Cristal

Uribe confía en el elenco de Cristal.

Además, el 'Diamante' insistió en que la estructura de la tabla y de la definición del próximo campeón nacional se puede modificar con los partidos que se avecinan en el cierre del Torneo Clausura, además señaló que el elenco de Sporting Cristal tiene la capacidad para mejorar su presente.

"No es el momento que correspondería por cómo se está trabajando, pero persistiremos para al final del campeonato la suma nos favorezca, hoy tenemos condiciones, y ahora debemos estar más fuertes que nunca para superar las adversidades dentro del campo y fuera de él", sentenció Uribe.

No olvides revisar tu agenda deportiva

