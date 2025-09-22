Julio César Uribe reveló si hubo presión o no para que juegue Benavente en Cristal: "Es parte..."

Cristian Benavente fue el flamante fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura de la Liga 1 con el fin de alcanzar el segundo torneo del año. No obstante, ha sido muy poco usado en el once titular, hasta el punto de no ser convocado por Paulo Autuori. Esto generó que el rumor de que existió presión por parte de la dirigencia para que el volante tenga minutos se vuelva grande. Ante esto, Julio César Uribe salió a declarar.

Julio César Uribe sobre si hubo presión o no para el debut de Cristian Benavente con Sporting Cristal

En la conversación con Exitosa, Uribe, director general de Cristal, fue consultado sobre las fuertes informaciones que rodean el ingreso de Benavente al partido contra Alianza Atlético, cuestionando si realmente fue considerado por el técnico Autuori o si solo fue presión por parte de la dirigencia.

Video: Exitosa

"Absolutamente falso. No sé de dónde sacan esas cosas, pero bueno, es parte de nuestro entorno y simplemente tratamos de mantener la línea que creemos nos ayudará a cumplir el objetivo institucional", expresó de forma contundente.

En palabras de Julio César Uribe, el club no ha logrado que Cristian Benavente debute oficialmente con el conjunto de Sporting Cristal, ni mucho menos ha presionado al técnico para que lo haga ingresar, a pesar de no tenerlo en cuenta durante 4 fechas.

Julio César Uribe contundente sobre la actualidad de Sporting Cristal en Liga 1

Por otro lado, Uribe se manifestó sobre el presente de Cristal en el Torneo Clausura, ya que ha disputado 9 fechas y actualmente se ubica en el puesto 4 con 17 de 27 puntos posibles. Además, está a 4 unidades del líder Universitario de Deportes, al perder puntos clave cuando debía ganarlos.

"¿El momento actual del club? No es el que correspondería por cómo se está trabajando, pero obviamente persistiremos como corresponde para, al final del campeonato, buscar que la suma nos favorezca. Hoy tenemos condicionantes, así lo entendemos, pero estamos fuertes y ahora debemos estar más fuertes que nunca para superar las adversidades dentro del campo y fuera de él", concluyó.

Julio César Uribe dejó en claro que Sporting Cristal buscará mejorar y superar los momentos de bajo rendimiento para alcanzar la meta de salir campeones de la Liga 1 con victorias que lo coloquen más cerca de la copa.