Sporting Cristal se impuso 3-2 a su rival y quedó a un partido de levantar el título nacional

Sporting Cristal tiene la obligación de ser protagonista tanto en la Liga 1 como en las demás competiciones. En el Torneo Clausura, los resultados no han sido los mejores; sin embargo, los hinchas se ilusionaron al conocer que el equipo está a solo una victoria de levantar el título nacional.

En el Torneo Sub 18, el elenco bajopontino superó la llave de semifinales ante Melgar de Arequipa. En la ida, los 'celestes' se impusieron con un contundente 3-0 y se perfilaban a la gran final; en la vuelta en Arequipa, cayeron por 2-0 sin lograr imponer condiciones.

El 'Dominó' se ilusionaba con clasificar gracias a los goles de Patricio Núñez y Keith Yañez, pero la zaga defensiva de Sporting Cristal se mantuvo sólida y logró sostener la ventaja.

La gran diferencia obtenida en el duelo de ida fue clave para que los 'cerveceros' se impusieran por 3-2 en el marcador global, asegurando su clasificación a la gran final del Torneo Sub 18.

Sporting Cristal logró llegar a la final del Torneo Sub 18.

Ahora, los dirigidos por el DT Rubén Díaz deberán continuar sus entrenamientos mientras esperan conocer a su rival en la final. De esta forma, Sporting Cristal quedó a solo una victoria de levantar el título nacional.

¿Cuándo se juegan la final del Torneo Sub 18?

Con Sporting Cristal ya clasificado a la final, solo queda esperar a su rival, que saldrá de la llave entre Alianza Lima y Universitario. Hasta el momento, no se ha definido la fecha ni el escenario del partido, por lo que la organización del Torneo Sub 18 deberá anunciar próximamente la programación oficial de la gran final.