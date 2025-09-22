Rebagliati dejó potente crítica contra Felipe Vizeu tras empate de Cristal: "Ni siquiera..."

0
Diego Rebagliati opinó tras el empate de Sporting Cristal ante Juan Pablo II y no dudó en señalar a Felipe Vizeu por su bajo rendimiento en la delantera. ¿Qué dijo?

Angel Curo
Diego Rebagliati dejó potente crítica contra Felipe Vizeu | Carlos Félix / URPI-LR | Composición: Líbero
Sporting Cristal no mostró su mejor versión y solo igualó sin goles frente a Juan Pablo II por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, los rimenses acumularon cuatro encuentros sin ganar, situación que puso en la mira a Felipe Vizeu. En ese escenario, Diego Rebagliati lanzó una dura crítica hacia el delantero tras el empate.

Paulo Autuori habló acerca de los jugadores de Sporting Cristal tras el empate ante Juan Pablo II.

Felipe Vizeu había llegado como uno de los fichajes más prometedores de Sporting Cristal para la segunda parte de la temporada. El delantero brasileño asumió la difícil tarea de reemplazar a Martín Cauteruccio; sin embargo, su rendimiento ha dejado mucho que desear, generando impaciencia en la hinchada celeste.

Diego Rebagliati dejó potente crítica contra Felipe Vizeu

En la más reciente edición del programa 'Después de Todo', Diego Rebagliati analizó el desempeño de los rimenses y subrayó que el equipo atraviesa una sequía goleadora, a pesar de haber mostrado eficacia en los primeros partidos del campeonato. En ese contexto, su compañero de panel, Giancarlo Granda, señaló que Vizeu no le convence como refuerzo para Sporting Cristal.

Al respecto, Rebagliati coincidió con Granda y sostuvo que el atacante brasileño tampoco es de su total agrado futbolístico. Aunque reconoció su habilidad para jugar con el balón fuera del área, cuestionó su escaso olfato goleador, resaltando que ni siquiera ha tenido ocasiones claras para concretar.

Video: Movistar Deportes

"Lo que le falta a Cristal, irónicamente, es gol en los últimos partidos. A mi, tampoco me gusta Felipe Vizeu. La sensación que me da es que no es muy goleador, cuando sale del área sabe jugar, pero ni siquiera ha fallado goles", expresó.

Estadísticas de Felipe Vizeu con Sporting Cristal

La llegada de Felipe Vizeu fue catalogada como una de las grandes operaciones en el mercado para Sporting Cristal, pues es un '9' que dejó huella a nivel internacional en los últimos años y se perfilaba a destacar en la Liga 1.

No obstante, su rendimiento hasta el momento no ha sido el esperado. El brasileño ha jugado 3 partidos con el elenco bajopontino y, aunque en el primer encuentro dejó buenas sensaciones, en los últimos partidos no ha logrado tener chances de gol. De hecho, en el duelo ante Juan Pablo II fue sustituido antes de los 60 minutos.

¿Cuánto vale Felipe Vizeu?

Según la web del portal internacional Transfermarkt, Felipe Vizeu está cotizado en 400 mil euros. Una cifra que dista mucho de su máximo histórico de 1,5 millones que consiguió en 2018.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

