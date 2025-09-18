Prensa boliviana arremete contra Cauteruccio, ex Cristal, por errar penal en Sudamericana: "Fue.."

0
Martín Cauteruccio, delantero de Bolívar y exjugador de Sporting Cristal, fue duramente catalogado por la prensa boliviana tras fallar penal en Sudamericana.

Diego Medina
Prensa boliviana arremete contra Martín Cauteruccio por errar penal.
Prensa boliviana arremete contra Martín Cauteruccio por errar penal. | Foto: Conmebol
Uno de los partidos más esperados de Copa Sudamericana fue el que protagonizaron Bolívar vs Atlético Mineiro en La Paz. El equipo boliviano tuvo la chance de un penal cuando el cuadro celeste tenía 10 hombres en el campo, por lo que tuvo a Martín Cauteruccio como el responsable en el remate.

Sin embargo, la principal carta de gol, como lo es el ex Sporting Cristal, terminó fallando un penal clave para la 'Academia'. Pese a que luego consiguieron el empate para cerrar el marcador con un 2-2, la prensa boliviana no olvidó el error de 'Caute' y calificó esta acción en todas sus portadas.

Según pudo informar el medio "Premium" de Bolivia, catalogó de "desgracia" el fallo del delantero uruguayo-argentino. Si bien tenían seguridad de que no lo erre ante el cuadro brasileño, finalmente no lo concretó para lamento de todos.

"Las desgracias de Cauteruccio, Gariglio y Robson. Errores propios condenaron a Bolívar a solo empatar con el Atlético Mineiro. Le ocurrió en los goles del equipo visitante y también le impidieron obtener un mejor resultado. Lo ocurrido con Martín Cauteruccio fue también determinante. El delantero, quien había sido infalible en los penales que tuvo desde que llegó a Bolívar, falló esta vez. Se hizo cargo de la pena máxima, pero su disparo fue devuelto por el travesaño. Ahí la Academia perdió su primera chance de empata", escribió el medio Premium de Bolivia.

Martín Cauteruccio

Prensa boliviana se refiere a Martín Cauteruccio por penal errado.

Números de Martín Cauteruccio con Bolívar

Tras su salida de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio ha afrontado un total de 13 partidos con Bolívar entre Primera División, Copa Bolivia y Copa Sudamericana. Viene registrando 8 goles y 2 asistencias en 945 minutos. Si hubiera anota el penal, el atacante hubiera sumado su novena gol con el conjunto de la 'Academia'.

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

