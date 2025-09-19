Exárbitro FIFA dejó firme comentario sobre gol anulado a Gaibor ante U de Chile: "No debió..."

Jugando con 10 hombres desde los 64 minutos, Alianza Lima empató 0-0 ante Universidad de Chile, en un resultado que dejó abierta la llave para el cotejo de vuelta con Coquimbo, donde se definirá al último semifinalista de la Copa Sudamericana 2025. La jugada más polémica del partido fue el gol anulado a Fernando Gaibor.

El ecuatoriano había definido magistralmente tras un autopase que lo dejó casi mano a mano con el arquero Gabriel Castellón; sin embargo, el VAR había advertido que en la jugada previa, Kevin Quevedo tocó el balón con el brazo y Ramón Abatti finalmente decidió anular la conquista, previa revisión en el monitor.

Para Winston Reátegui, expresidente de la CONAR y exjuez FIFA, la conquista del 'Guante' debió ser convalidada. "El gol no debió anularse", fue el primer comentario contundente del retirado juez de línea y luego se explayó.

"La mano intencionada es la jugada más complicada de resolver en el fútbol, existen consideraciones que los árbitros tienen que tener: en ampliar un espacio y tener un movimiento adicional. En este caso es un balón largo donde ambos jugadores van a la disputa y el defensor chileno cabecea y de ahí impacta en la mano de Quevedo, que está saltando, el aliancista no tiene como saber dónde va ir el balón después de ser jugado por el defensor chileno, no considero que controle el balón con la mano. Es mano pero no para ser sancionable, no es intencionada, el gol debió validarse", dijo en su participación en el programa L1 Radio.

Recordemos que el juez principal expulsó a Carlos Zambrano por doble amarilla tras impactar con el brazo a Charles Aránguiz y en el inicio del partido se le anuló un gol a Lucas Assadi, por una posición adelantada correctamente cobrada.