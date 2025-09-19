El mundialista que puede perderse la vuelta del Alianza Lima y U de Chile: "Desgarro..."

Alianza Lima no pudo sacar ventaja frente a Universidad de Chile y apenas igualó 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, por lo que todo se decidirá en el cotejo de vuelta que desarrollará en Coquimbo, a puertas cerradas.

Justamente para el encuentro de revancha, un jugador que disputó un Mundial y es clave para el esquema de su equipo, podría estar ausente en el cotejo a desarrollarse el próximo jueves 25 de setiembre.

De acuerdo con la información del periodista chileno Marco Escobar, el volante será sometido a exámenes médicos este viernes y se presume que podría tratarse de un desgarro, lesión que lo dejaría fuera por lo menos dos semanas.

"Mañana se hace exámenes Marcelo Díaz para confirmar o descartar un desgarro", informó el hombre de prensa a través de su cuenta de X. En las próximas horas podría haber novedades.

Marcelo Díaz es pieza clave en Universidad de Chile.

El 'Chelo' fue titular, pero ya no salió al campo tras el entretiempo y en su lugar ingresó Sebastián Rodríguez. El propio Gustavo Álvarez, DT de la 'U', confirmó que el mediocampista fue reemplazado por una "sobrecarga muscular".

Israel Poblete podría reaparecer ante Alianza Lima

Israel Poblete no viajó a la capital peruana porque continúa recuperándose de un desgarro que sufrió en el partido de ida ante Independiente, por los octavos de la Copa Sudamericana. Se espera que esté apto para jugar ante Alianza Lima en Coquimbo, aunque no se sabe si de titular porque no juega desde el 14 de agosto.