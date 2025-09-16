Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y dónde ver

Bolívar recibe a Atlético Mineiro este miércoles 17 de setiembre, a partir de las 18:00 de Bolivia y 17:00 en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cotejo se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz y contará con la transmisión de Unitel, Tigo Sports en territori boliviano, además de DSports y DGO para otros países de Sudamérica.

Bolívar vs. Atlético Mineiro: previa del partido

La 'Academia' quiere hacer historia y llegar a una final interancional en el año de su centenario. Recordemos que en octavos de final dejó en el camino a Cienciano con un contundente resultado global de 4-0.

Por su parte, el 'Galo' es uno de los candidatos al título por plantel y en la fase anterior eliminó a Godoy Cruz. Jorge Sampaoli asumió como DT hace unas semanas en reemplazo del cesado Guilherme Dalla Déa.

Cabe señalar que la vuelta se disputa el próximo miércoles 24 en Belo Horizonte y el ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor del duelo entre Independiente del Valle y Once Caldas.

Bolívar vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana.

Bolívar vs. Atlético Mineiro: horarios

México: 16:00

Perú, Ecuador y Colombia: 17:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19:00

España: 00:00 (del jueves 18)

Bolívar vs. Atlético Mineiro: dónde ver partido

Bolivia: Unitel y Tigo Sports

Perú: DSports y DGO

Argentina: DSports y DGO

Colombia: DSports y DGO

Ecuador: DSports y DGO

Uruguay: DSports y DGO

Venezuela: DSports

Brasil: ESPN, Disney+, Sky+, Claro TV+, Vivo Play y Zapping

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect

España: LaLiga+

Bolívar vs. Atlético Mineiro: pronóstico

Bolívar es favorito para vencer a Atlético Mineiro en el partido de ida, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido

Casas Bolívar Empate At. Mineiro 1X Bet 1.60 4.20 5.30 Bet 365 1.56 4.10 5.50 Betano 1.62 4.20 5.90

Bolívar vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables

Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello, Hulk; y Rony.

Bolóvar vs. Mineiro: historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2000. Atlético Mineiro se impuso 1-0, mientras que Bolívar goleó 4-0 en el partido de La Paz.

Bolívar vs. Atlético Mineiro: estadio

Bolívar y Atlético Mineiro jugarán en el estadio Hernando Siles, recinto ubicado en La Paz -a 3650 metros sobre el nivel del mar- y que tiene capacidad para 41,143 espectadores.