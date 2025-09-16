- Hoy:
Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y dónde ver
Bolivar y Atlético Mineiro se enfrentan por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Repasa horarios, canales y demás detalles del partido.
Bolívar recibe a Atlético Mineiro este miércoles 17 de setiembre, a partir de las 18:00 de Bolivia y 17:00 en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cotejo se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz y contará con la transmisión de Unitel, Tigo Sports en territori boliviano, además de DSports y DGO para otros países de Sudamérica.
Bolívar vs. Atlético Mineiro: previa del partido
La 'Academia' quiere hacer historia y llegar a una final interancional en el año de su centenario. Recordemos que en octavos de final dejó en el camino a Cienciano con un contundente resultado global de 4-0.
Por su parte, el 'Galo' es uno de los candidatos al título por plantel y en la fase anterior eliminó a Godoy Cruz. Jorge Sampaoli asumió como DT hace unas semanas en reemplazo del cesado Guilherme Dalla Déa.
Cabe señalar que la vuelta se disputa el próximo miércoles 24 en Belo Horizonte y el ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor del duelo entre Independiente del Valle y Once Caldas.
Bolívar vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana.
Bolívar vs. Atlético Mineiro: horarios
- México: 16:00
- Perú, Ecuador y Colombia: 17:00
- Bolivia y Venezuela: 18:00
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19:00
- España: 00:00 (del jueves 18)
Bolívar vs. Atlético Mineiro: dónde ver partido
- Bolivia: Unitel y Tigo Sports
- Perú: DSports y DGO
- Argentina: DSports y DGO
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Uruguay: DSports y DGO
- Venezuela: DSports
- Brasil: ESPN, Disney+, Sky+, Claro TV+, Vivo Play y Zapping
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN Sports y beIN Sports Connect
- España: LaLiga+
Bolívar vs. Atlético Mineiro: pronóstico
Bolívar es favorito para vencer a Atlético Mineiro en el partido de ida, de acuerdo a las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más se acerca la hora del partido
|Casas
|Bolívar
|Empate
|At. Mineiro
|1X Bet
|1.60
|4.20
|5.30
|Bet 365
|1.56
|4.10
|5.50
|Betano
|1.62
|4.20
|5.90
Bolívar vs. Atlético Mineiro: alineaciones probables
Bolívar: Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello, Hulk; y Rony.
Bolóvar vs. Mineiro: historial de enfrentamientos
Estos equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2000. Atlético Mineiro se impuso 1-0, mientras que Bolívar goleó 4-0 en el partido de La Paz.
Bolívar vs. Atlético Mineiro: estadio
Bolívar y Atlético Mineiro jugarán en el estadio Hernando Siles, recinto ubicado en La Paz -a 3650 metros sobre el nivel del mar- y que tiene capacidad para 41,143 espectadores.
