Ministerio de Trabajo da Tolerancia Laboral para que los hinchas asistan a la Copa Sudamericana

Una gran noticia para todos los hinchas del fútbol. El Ministerio de Trabajo sorprendió esta tarde al confirmar que, de manera totalmente excepcional, decidieron otorgar Tolerancia en la Jornada Laboral para que todos los aficionados puedan llegar al estadio y alentar en la Copa Sudamericana 2025. Recordemos que la Conmebol programó el partido en un horario algo complicado para muchos fanáticos. Revisa los detalles.

"El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Trabajo, DISPONE de manera excepcional Tolerancia en la Jornada Laboral para el día miércoles 17 de septiembre de la presente gestión a partir de las 16.00 horas para los servidores del sector público", indicó el mencionado ente del Gobierno mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Vale precisar que este permiso no es para el duelo entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, sino para el partido que sostendrán Bolívar y Atlético Mineiro en el Estadio Hernando Siles de La Paz, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De esta forma, se apoya a los aficionados para que puedan acudir al recinto deportivo a alentar a su equipo y así promover el deporte en todo Bolivia, sobre todo ahora que el país acaba de clasificar al repechaje para el Mundial del 2026.

"Deberán presentar la correspondiente entrada que acredite su asistencia al encuentro, en cuyo caso los beneficiarios de dicha tolerancia deberán compensar el tiempo utilizado en el transcurso de la semana, debiendo esta disposición ser coordinada por las oficinas de Recursos Humanos de cada Institución Pública", agrega el comunicado del Ministerio de Trabajo.

Ministerio de Trabajo sorprendió a los hinchas.

¿El sector privado tendrá Tolerancia de Trabajo?

Según indica el comunicado, en el sector privado esta determinación deberá ser consensuada mediante un acuerdo entre ambas partes. Es decir, deberás conversar con tus superiores para que te permitan irte antes y acudir al partido entre Bolívar vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025.