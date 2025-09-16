¿A qué hora juega Bolívar vs. Atlético Mineiro y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025 continúan con sus emociones este miércoles 17 de setiembre con el esperado partido entre Bolívar vs. Atlético Mineiro desde el Estadio Hernando Siles de La Paz, a 3650 m. s. n. m. de la ciudad boliviana. Revisa los horarios y canales oficiales del cotejo que promete ser muy parejo.

¿A qué hora juega Bolívar vs. Atlético Mineiro?

La 'Academia Paceña' recibe al cuadro 'Galo' en tierras altiplánicas en un vibrante encuentro que está programado para dar inicio a partir de las 18:00 horas de Bolivia (17:00 de Perú y 19: de Brasil). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 16:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Bolívar vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

Si no quieres perderte las incidencias del compromiso entre Bolívar vs. Atlético Mineiro por la presente edición de la 'Gran Conquista', es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Tigo Sports en Bolivia, ESPN en Brasil, Tigo Sports + en Paraguay y DSports y vía streaming por DGO para el resto de Sudamérica.

¿Cómo llega Bolívar?

A pesar que quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores, Bolívar aún mantiene la ilusión de ser campeón por primera vez de un torneo internacional en el año de su centenario y hasta ahora todo está saliendo como lo planificaron en la Sudamericana.

La 'Academia Paceña' llegó a la 'Otra Mitad de la Gloria' e impuso condiciones desde los playoffs, eliminando a Palestino por un global de 6-0 y dejando en el camino a Cienciano en octavos de final, venciendo al conjunto cusqueño por 2-0 tanto en la ida como en la vuelta. Los dirigidos por Flavio Robatto espera tener inspirados a sus principales figuras, Martín Cauteruccio y Damián Batallini, para comenzar la serie logrando un triunfo sobre los brasileños.

Bolívar intentará vencer a Atlético Mineiro para seguir soñando con el título de la Copa Sudamericana en su centenario. Foto: AFP

¿Cómo llega Atlético Mineiro?

Atlético Mineiro sigue demostrando por qué es uno de los principales candidatos a levantar el título de la Copa Sudamericana. Pese a que quedó en segundo lugar del grupo H, fue a los playoffs y eliminó por penales a Atlético Bucaramanga. Además, en octavos de final sufrió un poco menos para vencer a Godoy Cruz por un global de 3-1.

El 'Galo', comandado técnicamente por Jorge Sampaoli, deberá afrontar su segundo partido en la altura por la presente edición del certamen Conmebol. Antes lo hizo frente a Cienciano consiguiendo un empate sin goles. Por ello, y con Hulk como su principal figura, están motivados en busca de conseguir otro resultado positivo para ilusionarse con cerrar su clasificación en el Mineirao.