Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 17 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Este miércoles 17 de septiembre será una jornada electrizante para los fanáticos del fútbol. Para ello, aquí tienes un resumen los partidos más destacados en vivo de la Champions League. Además, también se disputarán los duelos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025:
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Sporting Cristal vs Alianza Atlético
|L1 Max, fuboTV, FOX Deportes
|19:30
|Cienciano vs Sport Boys
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:45
|Slavia Praha vs Bodø / Glimt
|ESPN2, Disney+
|11:45
|Olympiakos Piraeus vs Paphos
|ESPN, Disney+
|14:00
|Liverpool vs Atlético Madrid
|ESPN2, Disney+
|14:00
|PSG vs Atalanta
|Disney+, ESPN 5
|14:00
|Ajax vs Inter
|ESPN3, Disney+
|14:00
|Bayern München vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Bolívar vs Atlético Mineiro
|DGO,, ESPN Brazil, DIRECTV
|19:30
|Ind. del Valle vs Once Caldas
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|River Plate vs Palmeiras
|ESPN2, TyC Sports, Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Botafogo vs Mirassol
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Cerro Porteño vs Atlético Tembetary
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Newell's vs Belgrano
|TyC Sports
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Swansea City vs Nottingham Forest
|Disney+
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Feyenoord vs Fortuna Sittard
|Disney+
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:05
|Guadalajara vs Tigres UANL
|fuboTV, UNIVERSO, Peacock
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|New York City vs Columbus Crew
|MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs Los Angeles FC
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Super Lig
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Fenerbahçe vs Alanyaspor
|Disney+
|12:00
|Samsunspor vs Kasımpaşa
|12:00
|Fatih Karagümrük vs İstanbul Başakşehir
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.