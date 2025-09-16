Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 17 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Este miércoles 17 de septiembre será una jornada electrizante para los fanáticos del fútbol. Para ello, aquí tienes un resumen los partidos más destacados en vivo de la Champions League. Además, también se disputarán los duelos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025:

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 17:30 Sporting Cristal vs Alianza Atlético L1 Max, fuboTV, FOX Deportes 19:30 Cienciano vs Sport Boys L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 11:45 Slavia Praha vs Bodø / Glimt ESPN2, Disney+ 11:45 Olympiakos Piraeus vs Paphos ESPN, Disney+ 14:00 Liverpool vs Atlético Madrid ESPN2, Disney+ 14:00 PSG vs Atalanta Disney+, ESPN 5 14:00 Ajax vs Inter ESPN3, Disney+ 14:00 Bayern München vs Chelsea ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Bolívar vs Atlético Mineiro DGO,, ESPN Brazil, DIRECTV 19:30 Ind. del Valle vs Once Caldas ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 River Plate vs Palmeiras ESPN2, TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:30 Botafogo vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Cerro Porteño vs Atlético Tembetary Tigo Sports

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 10:00 Newell's vs Belgrano TyC Sports

Partidos de hoy en League Cup

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Swansea City vs Nottingham Forest Disney+

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIO PARTIDOS TV 13:00 Feyenoord vs Fortuna Sittard Disney+

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIO PARTIDOS TV 20:05 Guadalajara vs Tigres UANL fuboTV, UNIVERSO, Peacock

Partidos de hoy en MLS

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 New York City vs Columbus Crew MLS Season Pass 20:30 Real Salt Lake vs Los Angeles FC MLS Season Pass

Partidos de hoy en Super Lig

HORARIO PARTIDOS TV 12:00 Fenerbahçe vs Alanyaspor Disney+ 12:00 Samsunspor vs Kasımpaşa 12:00 Fatih Karagümrük vs İstanbul Başakşehir

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.