Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 17 de septiembre: programación y dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivos a jugarse este miércoles 17 de septiembre. Continúa la Champions League, la Copa Libertadores y Sudamericana 2025.

Sandra Morales
Programación de partidos para este miércoles 17 de septiembre
Programación de partidos para este miércoles 17 de septiembre | FOTO: LIBERO
Este miércoles 17 de septiembre será una jornada electrizante para los fanáticos del fútbol. Para ello, aquí tienes un resumen los partidos más destacados en vivo de la Champions League. Además, también se disputarán los duelos de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025:

Alianza Lima y Universidad de Chile juegan el partido de ida en Matute este jueves

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Sporting Cristal vs Alianza AtléticoL1 Max, fuboTV, FOX Deportes
19:30Cienciano vs Sport BoysL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
11:45Slavia Praha vs Bodø / GlimtESPN2, Disney+
11:45Olympiakos Piraeus vs PaphosESPN, Disney+
14:00Liverpool vs Atlético MadridESPN2, Disney+
14:00PSG vs AtalantaDisney+, ESPN 5
14:00Ajax vs InterESPN3, Disney+
14:00Bayern München vs ChelseaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Bolívar vs Atlético MineiroDGO,, ESPN Brazil, DIRECTV
19:30Ind. del Valle vs Once CaldasESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30River Plate vs PalmeirasESPN2, TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Botafogo vs MirassolFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Cerro Porteño vs Atlético TembetaryTigo Sports

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Newell's vs BelgranoTyC Sports

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Swansea City vs Nottingham ForestDisney+

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Feyenoord vs Fortuna SittardDisney+

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:05Guadalajara vs Tigres UANLfuboTV, UNIVERSO, Peacock

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30New York City vs Columbus CrewMLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs Los Angeles FCMLS Season Pass

Partidos de hoy en Super Lig

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Fenerbahçe vs AlanyasporDisney+
12:00Samsunspor vs Kasımpaşa
12:00Fatih Karagümrük vs İstanbul Başakşehir

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

