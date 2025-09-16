¿Dónde ver PSG vs Atalanta EN VIVO y horario del partido por la UEFA Champions League?

0
Este miércoles, PSG recibirá a Atalanta por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 en el Estadio Parque de los Príncipes. Conoce la hora y canal del partido.

PSG recibirá en el Parque de los Príncipes a Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26
PSG recibirá en el Parque de los Príncipes a Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26 | Composición: Líbero
Debuta el vigente campeón de la UEFA Champions League. PSG recibirá a Atalanta por la primera jornada de la fase liga del prestigioso certamen internacional. Los parisinos tienen el objetivo de defender su título en esta nueva edición del torneo, y ahora su primer desafío será contra los 'Negriazules' en un partido que se perfila para despertar grandes emociones.

¿Cuándo juega PSG vs Atalanta?

Según la programación oficial, el duelo que afrontarán las escuadras de PSG vs Atalanta por la UEFA Champions League quedó programado para disputarse este miércoles 17 de septiembre en el mítico Estadio Parque de los Príncipes, ubicado en Billancourt, Francia. Aquel recinto deportivo tiene capacidad para recibir un aproximado de 47.929 hinchas.

PSG vs Atalanta jugarán por la fecha 1 de la Champions League 2025-26

¿A qué hora juega PSG vs Atalanta?

PSG se verá las caras ante Atalanta por la primera fecha de la fase de la liga de la UEFA Champions League 2025-26 a partir de las 14:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de Francia. Conoce la programación completa.

  • México: 13:00 horas
  • Perú: 14:00 horas
  • Ecuador: 14:00 horas
  • Colombia: 14:00 horas
  • Bolivia: 15:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas
  • Chile: 15:00 horas
  • Paraguay: 16:00 horas
  • Brasil: 16:00 horas
  • Uruguay: 16:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Francia: 21:00 horas

¿Dónde ver PSG vs Atalanta EN VIVO?

La transmisión del partido PSG vs Atalanta EN VIVO y EN DIRECTO llegará a tus pantallas por la señal en exclusiva de Disney+ Premium y ESPN para toda Sudamérica. A continuación, repasa la guía de canales en el resto de países del mundo.

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, Fox Sports 2 Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium, ESPN
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play, Space Brasil
  • Canadá: DAZN Canada, Amazon Prime Video
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium
  • Colombia: Disney+ Premium, ESPN
  • Ecuador: Disney+ Premium, ESPN
  • Internacional: Sport 24
  • México: Caliente TV, Amazon Prime Video
  • Paraguay: Disney+ Premium, ESPN 5 Sur
  • Perú: Disney+ Premium, ESPN
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 5 Sur
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Amazon Prime Video
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
  • Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 252, Sky Sport Uno
  • Francia: Free, myCANAL, Canal+, France, Canal+ Live 1

Previa del partido PSG vs Atalanta por la UEFA Champions League 2025-26

PSG hará su gran estreno en la UEFA Champions League 2025-26 en el Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Luis Enrique llegarán con la moral a tope tras su reciente victoria por 2-0 ante Lens correspondiente a la fecha 4 de la Ligue 1. Con doblete de Bradley Barcola, el conjunto francés dejó en claro que quiere defender su corona como el actual campeón del torneo, por lo que su principal consigna será hacer respetar la casa y quedarse con sus tres primeros puntos.

PSG venció a Lens por la Ligue 1

En la vereda de afrente, Atalanta, acaba de golear el último fin de semana a 4-1 Lecce por la tercera jornada de la Serie A de Italia en el Gewiss Stadium. Los 'Oróbicos' dieron muestra de una gran calidad futbolística y se perfilan para ser un duro rival para el vigente campeón de la UEFA Champions League.

Atalanta aplastó a Lecce por la Serie A de Italia

