Bayern Múnich vs Chelsea EN VIVO GRATIS vía ESPN: alineaciones, hora y dónde ver Champions League
Mira la transmisión del partido entre Bayern Múnich vs. Chelsea por la fecha 1 de la Champions League 2025/26, este miércoles 17 de septiembre.
No te pierdas el emocionante encuentro Bayern Múnich vs. Chelsea por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2025/26, este miércoles 17 de septiembre en el Allianz Arena y desde las 14.00 horas de Perú. La transmisión del partido internacional será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica, y a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del campeonato más apasionante de la UEFA.
Tras tropezar en la Premier League el fin de semana pasada, empató 2-2 con Brentford, ahora los 'Blues' quieren comenzar con pie derecho el certamen continental de Europa y al frente tendrán a un adversario sumamente duro. Recordemos que el equipo dirigido por Enzo Maresca viene de salir campeón del Mundial de Clubes tras su victoria contundente 3-0 sobre el PSG.
Por su parte, Bayern Múnich se ubica como líder absoluto de la Bundesliga con 9 unidades y acaba de golear cómodamente 5-0 al Hamburgo. Con Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, los de Baviera parten como favoritos para quedarse con el triunfo en casa, aunque saben que Chelsea es un contrincante muy difícil y no deben confiarse.
Bayern Múnich buscará seguir con su buena racha.
¿A qué hora juega Bayern Múnich vs. Chelsea?
Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 13.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Chelsea?
La transmisión del partido entre Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO por la Champions League estará a cargo de ESPN 2 en toda Sudamérica, HBO Max en México y Vix Premium para Estados Unidos. Asimismo, podrás ver el apasionante encuentro entre alemanes e ingleses mediante la señal online de Disney Plus si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. De igual manera, en el diario Líbero te brindaremos el duelo totalmente gratis.
Bayern Múnich vs. Chelsea: posibles alineaciones
- Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane.
- Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro.
Fixture del Bayern Múnich en la Champions League
Estos son los partidos para la Fase de Liga:
- Bayern Múnich vs. Chelsea | 17 de septiembre
- Pafos vs. Bayern Múnich | 30 de septiembre
- Bayern Múnich vs. Club Brujas | 22 de octubre
- PSG vs. Bayern Múnich | 4 de noviembre
- Arsenal vs. Bayern Múnich | 26 de noviembre
- Bayern Múnich vs. Sporting CP | 9 de diciembre
- Bayern Múnich vs. Union St.-Gilloise | 21 de enero
- PSV vs. Bayern Múnich | 28 de enero
Fixture del Chelsea en la Champions League
Estos son los partidos para la Fase de Liga:
- Bayern Múnich vs. Chelsea | 17 de septiembre
- Chelsea vs. Benfica | 30 de septiembre
- Chelsea vs. Ajax | 22 de octubre
- FK Qarabag vs. Chelsea | 5 de noviembre
- Chelsea vs. Barcelona | 25 de noviembre
- Atalanta vs. Chelsea | 9 de diciembre
- Chelsea vs. Pafos | 21 de enero
- Napoli vs. Chelsea | 28 de enero
Bayern Múnich vs. Chelsea: historial
Bayern Múnich y Chelsea se han enfrentado 5 veces en toda su historia, con 3 triunfos para los alemanes, 1 empate, y 1 duelo ganado para los ingleses. Los 'Blues' marcaron 8 goles y los de Baviera un total de 13. La última vez que se enfrentaron fue por la Champions League 2019/2020, cuando en octavos de final los teutones golearon por un global de 7-1 a los de Londres.
¿En qué estadio juega Bayern Múnich vs. Chelsea?
El partido por Champions League se jugará en el Allianz Arena de Fröttmaning, al norte de Múnich, en el estado federado de Baviera, Alemania. En este recinto deportivo ejerce localía Bayern Múnich, que antes sus partidos en el Estadio Olímpico de Múnich, y tiene actualmente capacidad para albergar hasta 75.024 hinchas en sus tribunas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
